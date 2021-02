Francesco Baccini, flirt con Maria Teresa Ruta. La rivelazione nella casa del GF Vip: "Era deluso per la mancata partecipazione a Sanremo"

02 febbraio 2021 a

Sul finire della puntata del Grande Fratello Vip 5, nella puntata di lunedì 1 febbraio 2021, arriva la bomba. E la sgancia Maria Teresa Ruta: la concorrente che supera l'ennesima nominations restando così dentro la casa più spiata d'Italia, rivela un flirt sempre tenuto nascosto.

Prima dà alcuni indizi ("canta, ma scrive anche, un bel ragazzo") e ancora (è più giovane di me, è successo alcuni anni fa"), poi tentenna ("non fatemelo dire, magari aspetto di uscire e sento che ne pensa a dirlo"). Alla fine cede: "Francesco Baccini". Relazione confessata, Maria Teresa Ruta con il cantautore ligure. "Quell'anno ci era rimasto malissimo perché la sua canzone non era stata scelta per Sanremo, così l'ho invitato, per consolarsi, a vedere il festival a casa mia, però poi è arrivata anche Guenda che ci ha beccati sul divano a guardare la tv" ha raccontato dopo il lungo pressing di Alfonso Signorini a caccia di informazioni sui suoi amori passati.

Ciò che all'inizio ha bloccato la Ruta nel fare il nome del cantate è stata la paura di poter ledere a Baccini, ma poi la conduttrice ha mollato ogni remora. "Ci siamo frequentati, era una persona molto carina. Era molto deluso perché aveva preparato un pezzo per Sanremo, l’ho visto giù perché non era stato scelto. Ci teneva tantissimo, non era stato inserito nel cast. Stiamo parlando più di 15 anni fa" aggiunge ancora Ruta. Baccini nel 20o5 aveva però partecipato a Music Farm per poi essere squalificato a causa di una bestemmia. Nel 2019 ha invece compiuto trent'anni di carriera festeggiati con una serie di concerti in tutta Italia. Ora torna in auge grazie al gossip rivelato dentro la casa del GF Vip: chissò se gli avrà fatto piacere e se in questi giorni dirà la sua sulla relazione confermando o meno il racconto di Ruta.

