Grande Fratello Vip 5, proposta di matrimonio di Nello a Carlotta: lei dice sì

Proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di lunedì 1 febbraio 2021, Alfonso Signorini ha orchestrato un momento molto dolce dentro la casa più spiata d'Italia. Così Carlotta corre in passerella dove trova Nello. I due sono stati grandi protagonisti nella recente edizione di Temptation Island Vip e proprio grazie alla trasmissione ideata da Maria De Filippi lei è stata chiamata al GF Vip.

"Dicevi che non ti facevo mai sorprese, hai visto? Adesso sto qui, davanti a tutti. Ti chiedo se mi vuoi sposare” dice Nello tra mille interruzioni dovute all'emozione. Carlotta, prima ‘freezata’ e poi ’scongelata’, urla di gioia: “Siiiii”. Lui le promette che quando potranno si inginocchierà e l'abbraccerà. E aggiunge: “Ti amo”. Inoltre, ha già trovato casa: “Se ti piacerà la prenderemo”. I due scherzano e si danno appuntamento a quando Carlotta uscirà dalla casa: c'è un matrimonio da organizzare nei minimi dettagli.

I fratelli Zenga a confronto, Nicolò ad Andrea in lacrime: "Orgoglioso di te. Noi siamo una cosa sola"

Una puntata ricca di colpi di scena e sorprese quella andata in onda lunedì. A iniziare dalla mancata squalifica di Alda D'Eusanio a cui nei giorni precedenti era scappata una battuta infelice a sfondo razzista. Il GF Vip passa la patata bollente al pubblico aprendo un televoto e la conduttrice e giornalista viene salvata. Alda si scusa e ne resta comunque rammaricata. Poi il confronto tra i fratelli Zenga. Nicolò entra nella casa per salutare Andrea e dargli massimo sostegno. Piovono lacrime. Poi grande protagonista la mamma di Giulia Salemi, Fariba Terhani che come un sergente detta le regole di buona condotta dentro la casa alla figlia. Ma poi le regala anche parole dolci oltre che un grande abbraccio. Poi la benedizione per il flirt con Pierpaolo Petrelli: "solo fuori capirete se i vostri caratteri sono giusti per andare d'amore e d'accordo". Un momento che il pubblico ha molto apprezzato.

Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio salvata dal pubblico: non è stata squalificata per la frase razzista

