Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio non è stata squalificata per la frase razzista: il pubblico la salva

Alda D'Eusanio, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 da poco, non è stata squalificata per la battuta infelice a sfondo razziale. La comunicazione alla giornalista e conduttrice l'ha data il conduttore Alfonso Signorini. In studio c'era anche Enock, fratello di Balotelli, ed ex concorrente del GF. Alda porge le sue scuse, ma non bastano. Serve il televoto per decidere e il pubblico decide di perdonarla e lasciarla ancora dentro la casa del GF.

Alda era stata attaccata sui social da Mario Balotelli per la frase detta nella casa del Grande Fratello: "Vedi qualche negro da queste parti?". L'ex attaccante dell'Inter, ma anche du Manchester City, Milan e Liverpool tra le altre, su Instagram ha scritto: "Mio fratello Enock mi ha fatto notare questa uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia... perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora?". Balotelli chiede quanto meno la squalifica visto che Alda D'Eusanio da pochi giorni è una nuova concorrente della casa del Grande Fratello Vip 5. "Dovrebbe essere squalificata a vita dalla tv" dice Balotelli.

Un ingresso che ha fatto rumore anche perché in pochi giorni la vulcanica presentatrice è stata protagonista di un giudizio poco carino su Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, ex concorrente dello show insieme alla madre. Parole pesanti che potrebbero compromettere ulteriormente la presenza di Alda come inquilina, almeno a giudicare dalla reazione dei telespettatori sui social. "Maria Teresa è così bella, ma sua marito è brutto forte. Glielo dico sempre. Lei bella, bionda, carina, si mette con uno sgorbio come te e ti sopporta pure, ma non esiste...". Cosa sarebbe successo a parti invertite? Se l'oggetto dello sgorbio fosse stata una donna? Un tornado nella casa l'ingresso di D'Eusanio, durato poco.

