Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi scappata dall'Iran quando aveva 18 anni: vita privata e carriera

01 febbraio 2021 a

a

a

Fariba Tehrani ospite del Grande Fratello Vip 5, nella puntata di oggi lunedì 1 febbraio 2021 del reality in onda su Canale5. Mamma di Giulia Salemi, entrerà nella casa più spiata d'Italia proprio per incontrare la figlia. Insieme si erano fatte conoscere al grande pubblico partecipando all'edizione 2015 di Pechino Express.

Grande Fratello Vip, chi abbandonerà la casa oggi? In ballo anche una possibile squalifica

Fariba, originaria di Theran, ha 58 anni ed è una imprenditrice oltre che personaggio televisivo. In Italia è arrivata tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta, poco più che maggiorenne, per sfuggire alla difficile situazione economica e politica che stava vivendo nel suo paese. In quegli anni infatti in Iran c’era la Rivoluzione Persiana. In Italia si innamora di un ragazzo italiano, Mario Salemi e i due si sposano dopo poco tempo. Dalla loro unione nasce Giulia Salemi, celebre showgirl e influencer ex fidanzata di Francesco Monte e ora nella casa del Grande Fratello Vip.

Walter Zenga, la rivelazione a Barbara D'Urso: "Io abbandonato da piccolo, per 8 anni non ho parlato con mio padre"

Fariba è proprietaria di un centro benessere in provincia di Piacenza. Fariba e Giulia sono molto unite e davvero divertente si rivelò la partecipazione a Pechino Express (formavano la coppia chiamata "le persiane"). Fariba torna poi a Pechino Express nel 2016 come ospite in coppia con la Marchesa d’Aragona. Spesso è ospite di di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, entrambe le trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Per il compleanno della figlia trascorso in quarantena Fariba ha affidato a Instagram i suoi auguri: “Piccola mia 27 anni fa dopo un parto difficile e una giornata di fatica e dolore sei sbucciata nella mia vita regalandomi gioia e sorriso, volevo dirti: grazie perché sei un ottimo esempio di figlia per bene". Stasera l'attesa ospitata: considerato il carattere schietto e diretto di Fariba è possibile che possa esserci qualche colpo di scena divertente con la stessa Giulia ma anche qualche altro concorrente.

Balotelli contro Alda D'Eusanio e la sua frase razzista: "Fuori da tutti i programmi della televisione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.