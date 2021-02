L'Eredità, Eleonora campionessa. Alla Ghigliottina perde: la parola vincente era versione

01 febbraio 2021 a

Un'altra puntata ricca di colpi di scena e sorprese quella de "L'Eredità" andata in onda oggi lunedì 1 febbraio 2021. La trasmissione di Rai1 che anticipa il telegiornale serale, condotta da Flavio Insinna, ha visto Eleonora proclamarsi nuovamente campionessa al triello in cui ha sfidato Andrea e Rocco. I tre negli ultimi giorni sono stati protagonisti di belle sfide e si ritroveranno domani. La concorrente romana si presenta alla Ghigliottina con 230mila euro che però diventano 28.750 euro.

Eleonora non è alla sua prima volta come concorrente dell quiz game più longevo d’Italia. Seppur giovanissima, aveva già partecipato nel 2016. In queste ultime puntate si è laureata campionessa altre due volte vincendo una volta alla Ghigliottina 115mila euro, cifra record per il programma. Il suo lavoro consiste nella simulazione al computer dei processi che intercorrono nei movimenti della tettonica delle placche.

Nel gioco finale della Ghigliottina, la campionessa Eleonora deve legare le parole fedele, familiare, programma, televisiva e barney. "Stavolta non mi si è accesa la lampadina" svela la concorrente romana che prova a risolvere il quiz con la parola cane. Quella corretta invece era versione. Ma Eleonora prende la sconfitta con il sorriso riuscendo a far ridere anche Insinna. La campionessa romana tornerà domani a sfidare i suoi avversari e cercare un altro colpaccio al gioco finale come capitato qualche giorno fa quando mise a segno una delle vincite più importanti nella storia dei quiz. Il recordman de L'Eredità resta sempre Massimo Cannoletta. Le avventure del divulgatore salentino durarono per ben 51 puntate consecutive durante il quiz show di Rai1. Cannoletta ha battuto il precedente record del programma che ha visto un concorrente partecipare per 34 giorni. Alla fine il divulgatore originario di Lecce ha vinto un montepremi di 280mila euro. Davvero unico. Ma Eleonora vuole provare a vincere ancora.

