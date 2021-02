Stasera in tv, 1 febbraio, il film Steve Jobs su Iris. La storia vera dell'inventore di Apple

01 febbraio 2021 a

Stasera in tv, oggi lunedì 1 febbraio 2021, su Iris va in onda il film "Steve Jobs" (ore 21). La pellicola, del 2015, racconta la storia vera dell'imprenditore e informatico americano morto nel 2011 e che ha segnato la storia della tecnologia applicata a telefoni e computer.

Cofondatore di Apple, poi anche amministratore delegato, ha nel tempo lanciato prodotti di grande successo come Macintosh, iMac, iPod, iPhone e iPad. Il film è ambientato nei backstage pochi minuti prima dei lanci dei tre prodotti più rappresentativi nell'arco della carriera di Jobs - partendo con il Macintosh nel 1984 e finendo con la presentazione dell'iMac nel 1998 - e racconta il dietro le quinte della rivoluzione digitale, per tratteggiare un ritratto intimo dell'uomo geniale. L'attore protagonista è Michael Fassbender, la regia di Danny Boyle.

La trama. Il film si divide in tre parti. La prima nel 1984: Steve Jobs e Joanna Hoffman affrontano i problemi prima del lancio del Macintosh 128K. La voce della demo del computer non riesce a dire "ciao" e Jobs richiede all'ingegnere Andy Hertzfeld di ripararlo, minacciando di umiliarlo pubblicamente nella presentazione, mentre lui suggerisce di falsificare la demo usando il prototipo del futuro Macintosh 512K. Il Macintosh non è riuscito a soddisfare le aspettative e la società in difficoltà ha spodestato Jobs, il quale fonda la NeXT. La seconda nel 1988: Jobs prepara il lancio del NeXT Computer a Davies Symphony Hall. Hoffman e Jobs discutono la direzione poco chiara di NeXT; Hoffman si rende conto che Jobs ha infatti concepito il computer in modo da invogliare Apple ad acquisire la società. Infine la terza, nel 1998: Jobs si scusa con sua figlia per i suoi errori del passato, e le promette di metterle la musica in tasca, un giorno, così accennando la creazione di ciò che sarà l'iPod.

