Lucia Bramieri, la pesante lite per l'eredità e le polemiche senza fine

Chi è Lucia Bramieri? Si tratta di uno dei personaggi più controversi della televisione, spesso ospite di Canale 5. Nel 1994 aveva sposato Cesare Bramieri, il figlio dell'attore Gino, comico e cabarettista molto amato dal pubblico. Nel 2008 Cesare è morto dopo una lunga malattia e Lucia è stata protagonista di una pesante lite con i parenti a causa dell'eredità. Un braccio di ferro che ancora oggi ha i suoi strascichi. Lucia è del 1961, vive a Milano, è proprietaria di un centro di bellezza. Appassionata di moda, preferisce look molto particolari ed eccentrici.

Dopo la morte del marito e le relative polemiche, ha iniziato ad essere ospite dei salotti televisivi, in particolare dei programmi condotti da Barbara D'Urso, mettendosi spesso in evidenza. Ma ha partecipato anche ad una edizione del Grande Fratello, esattamente quella del 2018. Al termine fu fotografata con un ragazzo più giovane di lei di venti anni, un toscano che venne classificato come toy boy, attore e modello che era riuscito a conquistarla dopo la corte serrata su Facebook. Storia che poi è però naufragata. Non sono mancati nuovi amori. Ma recentemente Lucia Bramieri è tornata di nuovo al centro delle polemiche con Angela Baldassini, vedova proprio di Gino Ranieri. Lucia vorrebbe restituire l'ultimo Telegatto del comico che è rimasto a lei dopo la morte del marito. Ma Baldassini sostiene di non volere niente a che fare con lei.

L'ha attaccata in maniera molto pesante, ha sottolineato di averla vista soltanto tre volte nella sua vita e "non voglio che il mio nome venga mai più fatto". Baldassini non ci è andata leggera: "Non mi fare dire la verità. Mi hai rovinato la vita. Gino non si meritava questo. Io sono andata in analisi, se parlo io crolla il mondo". Inutili i tentativi di Lucia Bramieri che a distanza di 22 anni vorrebbe "metterci una pietra sopra". Clicca qui per la lite tra le due donne.

