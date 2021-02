Maria De Filippi, torna protagonista Saki: il cane nello studio di Uomini e Donne

01 febbraio 2021 a

Saki è tornato. Maria De Filippi è apparsa nello studio di Uomini e Donne, per condurre la puntata di lunedì 1 febbraio 2021 della storica trasmissione del pomeriggio di Canale5, con Saki già protagonista negli anni scorsi di C'è Posta per Te, l'altra trasmissione condotta dalla moglie di Maurizio Costanzo: in quel caso il cane a fine puntata faceva irruzione nello studio giocava con Maria e poi insieme andavano via salutando il pubblico e facendo calare il sipario sulla puntata.

Stavolta pero il cane - razza Staffordshire Bull Terrier, una sorta di Pitbull nano - che ha fatto la sua apparizione in tv nel 2014, ha aperto la puntata di Uomini e Donne arrivando al guinzaglio insieme a Maria e stendendosi sulle scale del programma dove di solito la conduttrice guida il programma. Applausi e stupore da parte dei vari conrteggiatori, tronisti ed opinionisti. Saki negli anni è diventato una vera e propria star con tanto di pagina Facebook e biografia dove si racconta all'inizio il proprietario voleva chiamarlo Legio Blue, per poi essere chiamato Saki che è il diminutivo del cognome del proprietario (Sakara).

Maria durante una vecchia intervista ha spiegato: “L’ho scoperto quando ho conosciuto il suo proprietario Alessio Sakara (campione di arti marziali miste e concorrente di Pechino Express, ndr). Saki aveva quattro mesi. Alessio veniva in studio e ogni tanto me lo lasciava in camerino. Così mi sono innamorata di lui. Anche se Massimo Perla, proprietario di Ether e addestratore dei miei cani, voleva darmene un altro". Saki dunque non è il cane della conduttrice di Mediaset che ha un pastore tedesco e un bassotto, entrambi con alcuni acciacchi. Infine, sull’ipotesi di creare un programma dedicato interamente ai nostri cari amici a quattro zampe disse: “Ho paura a dedicare un programma solo a loro, non voglio che diventino troppo poco cani. Non sono oggetti“.

