Stasera in tv 1 febbraio, su Rai 1 Sette Storie: la crisi di governo e il terrorismo in Africa

Sette Storie torna stasera in tv, 1 febbraio, su Rai 1 in seconda serata. E' il programma di approfondimento condotto dalla giornalista Monica Maggioni che ovviamente si concentra sull'attualità e sui principali problemi del Paese. E quindi focus sulla crisi di governo, sui possibili scenari e sugli aggiornamenti per il lavoro del presidente della Camera, Roberto Fico, che sta portando avanti il mandato esplorativo assegnato dal capo dello Stato, per capire se c'è la possibilità di rimettere insieme la maggioranza e sostenere un nuovo esecutivo.

Massima attenzione sulle novità di giornata e analisi in studio insieme a Marcello Sorgi e Ferruccio De Bortoli. Sarà presente anche la sondaggista Alessandra Ghisleri che svelerà l'effetto che la crisi sta avendo sui partiti e come cambiano gli eventuali equilibri elettorali. E' annunciata, inoltre, una intervista esclusiva a padre Pier Luigi Maccalli che è stato liberato in Mali dopo il rapimento in Niger. Per due anni è stato prigioniero di un gruppo di terroristi. E proprio per comprendere meglio il terrorismo che vive quella regione dell'Africa, le sue implicazioni e i rischi che comporta per tutti, il programma continuerà il viaggio nella regione del Sahel che è teatro di attacchi e rapimenti. Sarà Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna, a tracciare la nuova mappa del terrorismo africano e i pericoli che rappresenta per l'Europa e per la regione del Mediterraneo.

Monica Maggioni, classe 1964, milanese, è giornalista e conduttrice televisiva, ma ache dirigente pubblica. Ha lavorato per molti anni al Tg1, ha guidato alcune delle trasmissioni più importanti della televisione di Stato, è stata inviata di guerra. Già caporedattore della redazione Esteri del Tg1, è stata anche direttore di Rainews24, nonché presidente dell'assemblea degli azionisti della Rai. Da febbraio 2019 è amministratore delegato di Rai Com, il gruppo che si occupa della diffusione dei canali nel mondo. Ha collezionato Riconoscimenti e Onorificenze.

