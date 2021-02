Uomini e Donne, Gianluca attacca Gemma: "Le tue scelte sono strategiche". Lei dice basta e conosce Maurizio

01 febbraio 2021 a

a

a

Gemma Galgani di nuovo protagonista a Uomini e Donne, la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Maria De Filippi. Nella puntata di lunedì 1 febbraio 2021 la storica tronista piemontese ha fatto una nuova conoscenza. Dopo l'interruzione di ogni rapporto con Maurizio Guerci la dama torinese adesso è pronta ad accettare nuove frequentazioni. Nello studio arriva un nuovo Maurizio - originario del Veneto - alla sua corte. Che esordisce immediatamente dedicandole una poesia dal titolo "lacrime" che fa subito polemizzare Tina Cipollari. Che incalza subito Gemma: "Ti interessa?". "Non lo so, vedo in lui un aspetto fraterno. Mi ha fatto piacere la sua poesia, ma non sento alcuna attrazione nei suoi confronti nell'immediato".

Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Lasciata per un'altra donna". In studio le segnalazioni su Maurizio

Però Gemma chiede di conoscerlo e iniziare almeno di sentirlo per qualche telefonata. Tina insiste: "Ma se non ti piace perché devi prenderlo in giro, trattenerlo a Roma. Si presume che lui sia qui perché è interessato a te. Devi dire la verità. E siccome non ti interessa devi dirlo". "Sono concentrata su valori diversi dai tuoi" rimbalza Gemma. Interviene Maurizio: "Le cose possono anche iniziare lentamente...". Alla fine Gemma decide di farlo restare in studio. Ma non è finita perché la dama torinese ha un faccia a faccia con Gianluca, la cui conoscenza va avanti da una settimana.

Ma c'è un colpo di scena: durante una delle loro telefonate, il cavaliere siciliano ha detto a Gemma di essere solita a conoscere persone sbagliate per fare di tutto per rimanere in trasmissione ed essere al centro dello studio. Un colpo basso per la dama torinese che non lo accetta e oggi ha deciso di farlo venire in studio per annunciare una drastica decisione: interrompere la sua conoscenza. Gianluca replica e attacca ancora Gemma: "Tu crei la tua scena per fare teatro, preferisci persone sbagliate che hanno problematiche per non fidanzarti mai. Fai scelte strategiche". La polemica monta e Gemma chiude definitivamente.

Chi raccomanda Giuseppe Conte e gli intrecci tra giustizia e politica: Quarta Repubblica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.