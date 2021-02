Grande Fratello Vip, i pronostici sul vincitore: Dayane Mello e Tommaso Zorzi favoriti secondo i bookmaker

01 febbraio 2021 a

Grande Fratello Vip, la finale del programma si avvicina e i bookmaker iniziano ad accettare le scommesse sul vincitore del reality di Canale 5. I pronostici, attualmente, vedono favoriti Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Secondo Stanleybet, che quota la vittoria dei principali programmi televisivi, sul modello di quello che avviene in Inghilterra e negli Stati Uniti, il trionfo di Dayane è a quota 2.00, mentre Tommaso a 2.50. Dietro di loro Pierpaolo Petrelli a 7.00, Stefania Orlando a 9.00 a pari merito con Maria Teresa Ruta, poi Giulia Salemi a 10.00 come Adua Del Vesco, seguite poi da Andrea Zelletta a 35. Fanalino di coda, Samatha De Grenet, pagata a 40.

Un altro vincitore rispetto a quelli nominati è pagato a 3.50. Questo lo scenario che si prospetta per le ultime quattro settimane del programma, che si concluderà ufficialmente lunedì 1 marzo. Intanto nella serata di oggi, lunedì 1 febbraio, ci saranno altri momenti cruciali per le sorti dei concorrenti. In primo luogo bisognerà vedere se la produzione di Canale 5 vorrà esprimersi in qualche modo nei confronti di Alda D'Eusanio, entrata venerdì scorso e resasi protagonista di un'uscita verbale quanto meno indelicata riferendosi alle persone di colore. Per lui potrebbe arrivare un ammonimento o, nel peggiore dei casi, una squalifica.

Poi sarà reso noto l'esito del voto tra le quattro concorrenti in nomination (Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola e Giulia Salemi). Questa sera, come sempre, ci sarà anche spazio per rivivere i momenti più carichi di significato dell'ultima settimana, nonché le prove a cui sono sottoposti i concorrenti. La diretta televisiva della puntata è prevista su Canale 5 in prima serata per concludersi, come di consueto, oltre la mezzanotte. Sugli account dei canali social del programma, inoltre, è possibile rimanere aggiornati sulle fasi più salienti della trasmissione, con video e commenti. Così come su Mediasetplay.

