Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi lunedì 1 febbraio

01 febbraio 2021 a

a

a

Il Grande Fratello Vip torna oggi, lunedì 1 febbraio, in prima serata su Canale 5. Sarà una puntata ricca di colpi di scena di cui è già possibile fornire alcune anticipazioni. Al centro dell'appuntamento odierno con il programma condotto da Alfonso Signorini ci saranno gli eventi degli ultimi giorni, a partire dall'ingresso della nuova concorrente, Alda D'Eusanio. Annunciata nella puntata di una settimana fa, la giornalista è stata protagonista di uno spiacevole episodio a poche ore dal suo ingresso. Non è passata infatti inosservata la sua frase "vedi qualche negro?", che ha causato diverse polemiche mediatiche. Anche perchè era ancora fresco il ricordo dell'espressione usata da Fausto Leali, poi squalificato dal reality.

Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta hot: il suo discorso sul sesso censurato dalla regia | Video

Frasi che provocarono aspre polemiche, anche se espresse in altro contesto rispetto a quello di Alda D'Eusanio. E' probabile, tuttavia, che il conduttore Signorini vorrà sottolineare questo episodio, per stigmatizzarlo, così come non è da escludere che la produzione voglia assumere dei provvedimenti a riguardo. E sarebbe davvero clamoroso, dal momento che la D'Eusanio è un'inquilina della casa da soli tre giorni.

Grande Fratello Vip 5, il triangolo tra Parietti, Ruta e Delon: vince lo scontro Maria Teresa

Ci sarà poi sicuramente spazio anche per Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: i rapporti tra i due, dopo una serie di scontri, sembrerebbero essere tutt’altro che distesi ed il pubblico non vede l’ora di scoprire quello che succederà dopo le recenti frizioni. Altro momento di grande attesa è quello legato all'esito del voto, tutto al femminile, tra le quattro concorrenti in nomination. I telespettatori dovranno scegliere chi eliminare tra Maria Teresa Ruta, Samantha De Gernet, Carlotta Dell’Isola e Giulia Salemi. A un mese esatto dalla conclusione di questa edizione, particolarmente lunga a causa del Covid, il gioco entra quindi nella sua fase finale e decisiva. Intanto sono già sicuri della finale sia Pierpaolo che Dayane, ma in queste ultime settimana siamo certi che tutti i concorrenti metteranno in campo le proprie strategie per arrivare alla vittoria finale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.