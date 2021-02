Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: affetti stabili e una coppia super dello spettacolo

01 febbraio 2021 a

a

a

Primo giorno del mese di febbraio e primo lunedì. Alle ore 14 su Rai 1 torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e diventato un punto di riferimento per molti telespettatori subito dopo il telegiornale delle ore 13.30. La produzione ha ufficializzato gli ospiti della puntata di oggi e lo ha fatto, come ormai di consueto, attraverso il suo profilo twitter ufficiale.

Tornano oggi i tutorial di Detto Fatto con Bianca Guaccero: gli ospiti della settimana

Intanto gli affetti stabili. Chi saranno? Annunciata la partecipazione di Massimo Cannoletta, il campione de L'Eredità ormai diventato un vero e proprio personaggio televisivo. Sarà inoltre presente Klaus Davi (il suo vero nome è Sergio Klaus Mariotti), giornalista, opinionista e saggista, svizzero di origini ma ormai naturalizzato italiano e volto noto della televisione. Il terzo affetto stabile è Rosanna Lambertucci, conduttrice televisiva, autrice, giornalista e divulgatrice scientifica. Tre personaggi sicuramente uno più interessante dell'altro. Tra gli ospiti è annunciata la partecipazione di una coppia nota e apprezzata: Riccardo Fogli e sua moglie Karin Trentini. Il cantautore e bassista è sposato alla modella romana dal 2010. Notevole la differenza d'età. Fogli è del 1947 e lo scorso 21 ottobre ha tagliato il traguardo dei 73 anni. Lei, invece, è del 1979, e quindi il 2021 è il suo 42esimo anno, più di trenta in meno. Insieme hanno avuto Michelle. Lei è una modella, ballerina ed attrice italiana particolarmente attraente.

Rimase folgorata da Fogli durante un concerto. Da allora lo seguì sempre finché non riuscì prima a conoscerlo, poi a sposarlo. Lui è un pilastro della musica italiana e lei ha iniziato a dedicarsi anche all'attività imprenditoriale, gestendo il B&B di famiglia, Casa Fogli, e disegnando addirittura una sua linea di cosmetici. Nel 2019 la coppia è finita al centro delle cronache per una presunta storia tra la donna e Giampaolo Celli. Il matrimonio sembrava essere arrivato alla fase finale, ma non è stato così: Riccardo e Karin stanno ancora insieme.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.