Detto Fatto di Bianca Guaccero torna su Rai 2: anticipazioni e ospiti sui tutorial della settimana dall'1 al 5 febbraio

Detto Fatto torna oggi su Rai 2 alle ore 15.15 con Bianca Guaccero. Ecco anticipazioni e ospiti delle puntate di questa settimana, da lunedì 1 febbraio a venerdì 5, dedicate come sempre ai tutorial, con stilisti e make up artist. Nel cast, come sempre, ci sono Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Si inizia oggi con la fashion designer Olivia Ghezzi, che proverà a cambiare lo stile della sua ospite. Ci sarà poi la sfida tra Giovanna Civitillo e Gianpaolo Gambi per replicare il tutorial di un esperto, mentre in cucina sarà presente lo Chef Simone Finetti. Spazio, infine, al "Cambio look ad honorem" di Carla Gozzi. Martedì il make-up artist Simone Belli ospiterà nel suo spazio Roberta Bonanno. Ci saranno anche lo chef Ilario Vinciguerra e l’esperta di fitness Jill Cooper. In collegamento interverrà Paolo Bosisio, preside de Il Collegio 5.

Mercoledì proseguirà il viaggio nel mondo dei colori di Carla Gozzi con la sua rubrica "La ruota dei colori", che avrà come ospite Cristina De Pin. Tornerà l’educatrice cinofila Dunia Rahwan, mentre per il tutorial di cucina ci sarà il re della sfoglia, Beniamino Baleotti. In collegamento, interverrà l’esperto meteo Massimo Martinelli. Giovedì partirà una nuova edizione di "L’Accademia della moda", il contest per aspiranti stilisti ideato dal programma di Bianca Guaccero con lo stilista Gianni Molaro. Tornerà Giustina Dibello, che preparerà la ricetta di un dolce, mentre con Anadela Serra Visconti si parlerà di medicina estetica. Infine l’esperto di fitness Michael Fazio insegnerà a costruire attrezzi domestici utili per allenarsi anche a casa. La settimana si chiuderà venerdì 5 febbraio con Roberta Morise che ospiterà nella rubrica "Aspettando Sanremo" Alessandro Canino. Non mancherà poi l’appuntamento con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. Altro appuntamento molto atteso quello con Mauro Perfetti e il suo oroscopo.

