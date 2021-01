Che tempo che fa, Susan Sarandon in italiano: "Mi piace molto". La reazione di Fabio Fazio

31 gennaio 2021 a

Susan Sarandon a Che tempo che fa. Ospite in collegamento stasera, domenica 31 gennaio 2021, ha concluso il programma con una dichiarazione d'amore per il nostro Paese "Fatemi sapere non appena riaprono le frontiere, non vedo l'ora di essere di nuovo da voi", ha detto l'attrice che poi parlando in italiano ha esclamato: "Mi piace molto!" davanti a un estasiato Fabio Fazio che fra l'altro le aveva appena chiesto se quella che stava sorseggiando era acqua. Susan per la cronaca ha origini italiane e spesso viene in Italia.

Una star di Hollywood ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Susan ha parlato dei suoi film cult: Thelma e Louise a Dead Man Walikng. Una carriera che le ha regalato anche un premio Oscar. Quindi uno sguardo al sociale, dove da sempre è impegnata in prima linea. "Il virus - ha detto l'attrice riferendosi alla pandemia - ha dimostrato la differenza tra ricchi e le persone che in questo paese lavoro. C'è chi soffre molto e chi ha guadagnato miliardi di dollari grazie alla pandemia. Spero che si possa fare di tutto per migliorare il paese, mi auguro che questa pausa cui il Covid ci ha costretti, ci dia modo di capire che ci sia modo di vivere in modo più giusto, anche dal punto di vista dell'ecologia", ha affermato l'attrice.

Sulle sue interpretazioni, ha detto che "mi interessa interpretare donne normali che fanno cose eccezionali senza rendersene conto. Gli eroi non si sentono tali quando agiscono e a un certo punto qualcuno nella propria vita è chiamato ad essere se stesso e fare scelte difficili, che aprono delle porte e cambiano le cose. Mi interessano le donne che non sono necessariamente famose ma donne che devono trovare il coraggio di amare qualcuno ed essere vicini a qualcuno. È difficile essere autentici, è difficile essere onestamente chi si è, ma queste cose non le capisci prima di iniziare".

Un aneddoto su Rocky Horror Picture Show, che si trovò ad interpretare per caso: "Avevo un amico che si occupava della produzione del film e siamo diventati amici di Tim Curry, il regista che stava facendo il casting. In automatico lui mi ha chiesto se sapessi cantare. Il mio ego mi ha permesso di andare oltre l'imbarazzo che provavo nel cantare e ho avuto la parte. Ho deciso di andare in Inghilterra dove mi è venuta la polmonite perché ero sempre mezza nuda sul set. Inizialmente il film non ebbe distribuzione di alcun tipo, fino a quando non iniziò a girare nei cinema gay, fino a diventare un successo mondiale", ha affermato Susan che per tutto il tempo ha sorseggiata da una bottiglia. Fazio ha chiesto se fosse acqua. E lei ha risposto candidamente di sì.

