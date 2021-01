Domenica Live, Ivano Michetti dei cugini di Campagna: "E' stato un miracolo", in ripresa dopo ictus e due operazioni al cuore

31 gennaio 2021 a

Da Barbara d'Urso nel corso del programma Domenica Live di oggi 31 gennaio 2021, la storia di Ivano Michetti che parla in collegamento. Rossella, moglie del componente dei Cugini di Campagna, spiega dallo studio a Barbara e ai telespettatori il dramma del marito.

“E’ successo tutto il 22 settembre, speravamo fosse una cosa lieve invece ci siamo accorti che era un ictus. L’ho trovato al bordo del letto, ho chiamato subito l’intervento e sono arrivati dopo circa un’ora. Ho capito che era una cosa grave”.

Quindi Ivano è stato ricoverato, ha avuto un ictus ed una doppia operazione al cuore, ha trascorso 15 giorni di coma ed adesso sta abbastanza bene anche se ha dei problemi ad una mano. E' lui stesso a raccontare come sta in collegamento dalla riabilitazione. “Ringraziando Dio ho da recuperare il braccio e la gamba destra ma è stato un miracolo”, ha detto. Dopo l’ictus, ha raccontato Ivano, “ero convinto di parlare bene ma il medico non capiva nulla, è stata una cosa traumatica”, ha detto commosso. Silvano dei Cugini racconta: “Ho parlato con i medici e mi hanno riferito che sei stato un miracolato, mi fa piacere e volevo tranquillizzarti dicendo che il lavoro da parte mia va a buon fine. Ti aspetto a braccia aperte per continuare il nostro lavoro artistico che durerà per tanti anni."

Il gruppo musicale I cugini di Campagna è nato nel 1970 proprio grazie ai gemelli Ivano e Silvano Michetti a cui si sono poi aggiunti il tastierista Tiziano Leonardi e Nick Luciani, la voce della popolare band. Dopo vent’anni di carriera Nick Luciani ha lasciato il gruppo musicale ed è stato rimpiazzato dal 2015 da Daniel Colangeli. Ivano Michetti è il chitarrista del celebre gruppo, la cui musica ha conquistato generazioni di italiani grazie a due brani intramontabili.

