Oroscopo del Corriere di lunedì 1 febbraio 2021: segno per segno le previsioni per la giornata

Che giornata sarà la prima del nuovo mese di febbraio. Ecco qui di seguito le previsioni degli astri con l'oroscopo: 1 febbraio 2021, di seguito le previsioni delle stelle.

ARIETE

Per quanti vogliono mettersi in gioco provando qualcosa di diverso, giungerà un'interessante sorpresa. Favorite le nuove esperienze.

TORO

Tensioni e preoccupazioni personali vengono facilmente somatizzate a livello fisico. Avreste bisogno di curare le cause più che si sintomi.

GEMELLI

Oggi la parola d'ordine per voi sarà: non perdere il controllo. Raggiungerete l’equilibrio solo quando smetterete di cercare colpevoli.



CANCRO

Anche se sembri soddisfatto della tua carriera, sei pronto per qualche cambiamento nella tua vita. Prendi almeno in considerazione l’idea.



LEONE

Lo stress accumulato in questi giorni inizia a farsi sentire e non andrà via fino a quando non vi deciderete a rilassarvi e accantonare un po’ il lavoro.

VERGINE

Se vi capita di litigare oggi più del normale, non fate i permalosi e non date eccessivo peso alle parole che vi sentite dire. Capita a tutti di sbagliare.

BILANCIA

Guardatevi intorno e andate oltre i vostri soliti standard. Mettete in atto il vostro coraggio se si tratta di iniziare un nuovo progetto.

SCORPIONE

Il vostro egocentrismo urta la sensibilità del partner e può condizionare in maniera negativa il rapporto con lui. Evitate fraintendimenti.

SAGITTARIO

Se vi hanno affidato un nuovo compito, avete ancora bisogno di preparazione. Non ci si può di certo improvvisare da un momento all'altro.



CAPRICORNO

Forse dovreste modificare lo stile dei vostri approcci, è quello il vostro punto debole in questioni d’amore. Siete o troppo diretti o troppo diffidenti.

ACQUARIO

Litigi all'orizzonte? Prendeteli con filosofia. Anche per rapporti più collaudati oggi la giornata potrebbe presentare qualche nube di troppo.

PESCI

Alcune iniziative potrebbero essere un tantino azzardate soprattutto in campo professionale ma ricordate sempre che l'intraprendenza paga.

