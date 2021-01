Arianna David e il colpo di fulmine con il marito. Si sono sposati dopo appena un anno

31 gennaio 2021 a

Arianna David è una delle Miss Italia - vinse il concorso nel 1993 rimaste nel cuore degli italiani. Il suo di cuore, invece, è stato conquistato da David Liccioli, con il quale è sposata dal 2017.

Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono conosciuti nel 2016 grazie a un'amica di Arianna e dopo un anno, il 29 luglio del 2017, hanno celebrato le loro nozze in una chiesa alle porte di Roma. Lui le chiese la mano in diretta nazionale dagli studi di Domenica Live, il salotto domenicale di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.

La showgirl ha già due figli, Tommaso e Gregorio, avuti da una precedente relazione con Marco Bocciolini. Poi Il rapporto con Alessandro Blandino era stato caratterizzato, nell'ultima fase terminata nel 2015, da minacce e violenze tanto che c'erano state delle denunce e delle indagini per stalking. Solo dopo aver incontrato David Arianna ha ritrovato la felicità e la serenità per guardare avanti. “Incontrare David è stato un dono del cielo – ha raccontato Arianna David in un'intervista -. È come se il destino avesse voluto ricompensarmi di tutte le sofferenze subite. Sto vivendo un momento bellissimo. Penso di non aver mai amato nessuno come lui. Anche perché, altrimenti, non farei il passo delle nozze: è l’ultima cosa che avrei potuto immaginare”. Lui mantiene un basso profilo. Vive a Roma ed ha un profilo Facebook che tuttavia non aggiorna spesso. Si sa che è un grande sportivo ed ama tenersi in forma. Grazie alla sua presenza, come detto, è riuscito a donare una "nuova vita" alla showgirl che in passato, dopo il successo all'inizio degli anni '90 aveva avuto anche problemi di salute. Successivamente ci furono i problemi personali che l'avevano tirata ancora più giù. Ora invece c'è la realtà di un matrimonio felice.

