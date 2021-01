Domenica Live, Ivano Michetti dei Cugini di Campagna in coma per 15 giorni. Chi è il chitarrista in collegamento da Barbara d'Urso e cosa è successo

31 gennaio 2021 a

Ivano Michetti è stato male, molto male. E' il chitarrista dei Cugini di Campagna e fratello gemello di Silvano Michetti. Ivano è stato colpito da un ictus ed è stato in coma per quindici giorni. L'anticipazione l'ha fatta in diretta tv su Canale 5 Barbara d'Urso.

La conduttrice ha annunciato, nel corso di Pomeriggio 5 di venerdì scorso, che Ivano Michetti sarà in collegamento nel corso della puntata di oggi, domenica 31 gennaio, di Domenica Live. Dopo l’ictus, Michetti è stato operato al cuore e ora le sue condizioni di salute sono in netto miglioramento.

"Nessuno lo sa che è stato così male. Ci sarà in studio la moglie e saremo collegati con lui che, piano piano, si sta riprendendo. Ma è stato veramente molto male”, ha annunciato Barbara d'Urso.

I cugini di Campagna sono sulla breccia dagli anni Settanta. Una band nata grazie proprio ai gemelli Ivano e Silvano Michetti a cui si sono poi aggiunti il tastierista Tiziano Leonardi e Nick Luciani, la voce del gruppo. Dopo vent’anni di carriera Nick Luciani ha lasciato la band ed è stato rimpiazzato dal 2015 da Daniel Colangeli.

Ivano è nato a Roma l’11 febbraio del 1947, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Per la band che ha fondato ha composto le musiche di quasi tutte le canzoni e di alcune ha anche scritto i testi. Dagli esordi, ha contribuito alla chitarra, mentre successivamente anche al basso. Ivano è anche arrangiatore, una delle seconde voci e solista. Nel corso della sua carriera, Michetti si è anche occupato dell’attività di produzione per altri musicisti. Ivano ha anche preso parte alla terza edizione del reality show La Fattoria. Dal 2015, la line-up della band si è assestata con Ivano alla chitarra e alla voce. Adesso sta affrontando questa battaglia per tornare al più presto.

