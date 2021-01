Stasera in tv 31 gennaio, su Rai 1 torna la serie Mina Settembre. La trama

31 gennaio 2021 a

a

a

Torna questa sera, su Rai 1, la fiction "Mina Settembre" che vede protagonista Serena Rossi nel ruolo di un assistente sociale pronta ad aiutare tutti. Dalle 21.15 vanno in onda gli episodi "Amare è lottare" e "Solitudine".

Serena Rossi, vita privata e carriera: da Un posto al sole l'amore con Davide Devenuto. L'apice con la fiction su Mia Martini

Nella prima puntata la situazione con Domenico, il bel ginecologo al quale ha dato una chance, si fa sempre complicata. Mina è sempre alla ricerca dell'amante del padre. Nel frattempo l'assistente deve affrontare il caso del figlio del portiere dello stabile dove c'è il consultorio che, dopo l'arresto del padre che è finito in carcere, è rimasto solo. A seguire andrà in onda l'episodio "Solitudine": Mina si deve occupare di una donna che si chiama Livia. Si tratta di un'accumulatrice seriale che rischia lo sfratto e che chiede aiuto al consultorio. Per risolvere il caso Mina chiede aiuto al Generale, vicino di casa e nemico della madre Olga che va su tutte le furie. Un episodio destinato ad aumentare gli attriti tra madre e figlia. Piano piano sta venendo fuori qualcosa di nascosto nel rapporto tra le due. Nelle puntate precedenti della fiction - tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni - i telespettatori hanno visto la protagonista alle prese con i problemi degli altri, ma anche con le sue angosce personali. Sta cercando disperatamente di ritrovare la donna che è stata l’amante del padre e della quale non ha mai saputo nulla. Dopo aver trovato una foto nella cassaforte, si è messa sulle sue tracce. Seguendo degli indizi si è recata, accompagnata da Domenico, nella costa campana per cercare la donna e proprio in quell'occasione ha deciso di dare un'opportunità al medico. Ma la loro storia, come detto, non è facile.

Serena Rossi, la fiction con il compagno Davide Devenuto: "Era il marito della mia migliore amica, un effetto strano"

Nel cast Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Nel cast ci sono anche Marina Confalone e Rosalia Porcaro. La regia è di Tiziana Aristarco, Le riprese si sono svolte tutte a Napoli, in varie location tra cui i Quartieri Spagnoli. Qui, infatti, ha sede il consultorio dove lavora Mina Settembre insieme al ginecologo Domenico.

Serena Rossi, l'amore per il fidanzato Davide e il figlio Diego: "Tradimento? Potrei perdonare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.