Riccardo Scamarcio, la moglie è Angharad Wood: insieme hanno la figlia Emily. L'attore si è lasciato alle spalle Valeria Golino

Riccardo Scamarcio, noto attore e da qualche anno anche produttore cinematografico, sarò ospite questa sera di Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio. Siciliano, 41 anni, è sposato con la manager londinese Angharad Wood, di sette anni più grande. Insieme, nel 2020, hanno avuto una figlia, Emily. Guardando la moglie in molti hanno notato delle somiglianze con Valeria Golino, con cui Scamarcio ha avuto una lunga relazione, conclusasi nel 2016, da cui però non ha avuto figli.

La signora Scamarcio è una manager inglese ed è già mamma di una bambina, che ha avuto in una precedente relazione. Donna in carriera e di successo, si è sempre tenuta lontana dal gossip e dai riflettori del mondo dello spettacolo e della tv, nonostante lavori a stretto contatto con personaggi che frequentano il jet set. A Londra gestisce, infatti, la Tavistock Wood, un’agenzia di management che cura i rapporti professionali di attori e scrittori. Lei, quindi, fa avanti e indietro dall'Italia: i due si sarebbero conosciuti non più di paio di anni fa proprio per questioni professionali e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia tuttavia è riuscita sempre a proteggere la propria intimità, evitando gossip e paparazzi, senza lasciar trapelare nulla della propria vita privata. Tanto più ora, con l'arrivo della piccola Emily.

Entrambi, peraltro, sono molto poco attivi sui social, con Scamarcio che pubblica unicamente contenuti legati alla sua attività di attore e produttore. Lo scorso anno, malgrado gli effetti del Covid sul mondo del cinema, ha partecipato come attore in due film: "Gli infedeli" di Stefano Mordini (di cui è stato anche produttore) e "Il legame" di Domenico De Feudis. Questo, solo su Netflix, è impegnato anche nella serie "L'ultimo paradiso" per la regia di Rocco Ricciardulli. Nel 2019 è stato protagonista anche della serie Netflix, "Lo spietato".

