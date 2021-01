Da noi a ruota libera, Lino Guanciale super ospite di Francesca Fialdini e c'è anche Tullio Solenghi

31 gennaio 2021 a

La domenica di Rai1 non termina con Mara Venier ma il pomeriggio regale l'atteso programma Da noi a ruota libera. La puntata di oggi, domenica 31 gennaio vedrà come super ospite di Francesca Fialdini, Lino Guanciale. Alle ore 17.25 subito dopo la Domenica In di Mara Venier, ecco subito come ospite annunciato del talk dell arete ammiraglia Rai, Lino Guanciale. Si tratta dell'amatissimo attore di film e fiction di successo che attualmente vediamo in prima serata su Rai1 nei panni de Il commissario Ricciardi. Lino Guanciale concederà una lunga intervista a Francesca Fialdini in cui parlerà della sua vita privata ma soprattutto fornirà delle anticipazioni su Il commissario Ricciardi, la cui seconda attesissima puntata andrà in onda nella serata di domani, lunedì 1 febbraio.

Dalle anticipazioni di Da noi a ruota libera si scopre che tra gli ospiti del 31 gennaio oltre a Lino Guanciale ci sarà anche Tullio Solenghi. Attore celebre soprattutto per essere stato uno dei componenti de Il Trio insieme ad Anna Marchesini e Massimo Lopez. Dopo la lunghissima carriera alle spalle, Tullio Solenghi si è messo in gioco nell’ultima edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci gareggiando in coppia con Maria Ermachkova dove si è contraddistinto per classe ed eleganza. Oggi Tullio, nella trasmissione, ripercorrerà la sua lunga carriera artistica svelando aneddoti e retroscena.

Non solo ospiti vip però nella trasmissione di Francesca Fialdini di oggi. Nel suo programma ospita anche storie di gente comune che si è contraddistinta in diversi ambiti e campi e anche nella puntata di oggi tali storie verranno raccontate. Non c'è alcuna anticipazione su questi contenuti ma c'è da pensare che arriveranno come sempre al cuore. Una scelta selezionata che proporrà emozioni e senzazioni al pubblico a casa insieme alla conoscenza di uomini e donne davvero straordinari.

