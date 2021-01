C'è posta per te, Francesca Costa madre di Zaniolo emozionata dopo la trasmissione col dono di Nicolò: "Grata del figlio meraviglioso che sei"

31 gennaio 2021 a

Francesca Costa grande protagonista di C'è posta per te di sabato 30 gennaio 2021. La madre di Nicolò Zaniolo è entrata nello studio del programma di Maria De Filippi di Canale 5 e alla fine di una puntata emozionante ha pubblicato un post sul suo account Instagram.

"Non esiste al mondo legame più forte di quello di un genitore verso il proprio figlio Che sia esso un legame di sangue o come in questo caso che sia un legame scelto dal destino. Onorata di avervi conosciuto e grata per averci permesso di rendervi un po’ più felici e sempre grata a te per il figlio meraviglioso che sei", scrive la madre del giocatore della Roma e della Nazionale sul social dove è una delle regine. Seguitissima.

La madre è andata insieme al figlio in televisione per realizzare il sogno di Alessandro, un ragazzo di 18 anni cresciuto da Maurizio, compagno della madre scomparsa qualche anno fa. Cresciuto come se fosse suo figlio, Maurizio si è preso cura del ragazzo e per questo ha chiesto alla trasmissione di poter far incontrare Zaniolo al ragazzo.

Francesca Costa è rimasta seduta al suo fianco fino all'apertura della busta, consegnando ad Alessandro oltre a una serie di gadget anche un assegno. Nel dietro le quinte, Francesca ha raccontato alle telecamere di Witty tv, la sua emozione. Ad anticiparla è stato Nicoò: "È una doppia emozione per lei, perché già è un'emozione essere qua negli studi e in più vedere che gli faccio una sorpresa penso che sia una cosa fantastica" ha detto il calciatore parlando della madre.

Poi lei ha raccontato: "Mi riempie di orgoglio perché è da quando sono ragazza che seguo Maria e non mi sembra vero di essere qua ed esserci stata portata da lui, è ancora una cosa grande per me. Ho sempre visto gli ospiti e dicevo: ‘Beati loro che riescono ad infondere felicità e un messaggio positivo alle persone che li chiamano e adesso lo sta facendo lui ed è bellissimo'. Zaniolo ha aggiunto: "Sono voglioso di trasmettere felicità e positività a questo ragazzo e al padre che ne hanno bisogno".

