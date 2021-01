Quelli che il calcio, Totò Schillaci e Jury Chechi: due big degli anni Novanta fra gli ospiti. Anche Cristina Parodi e Nino Frassica

31 gennaio 2021 a

Un programma per gli sportivi ma non solo loro. Perché gli ospiti della puntata di oggi, domenica 31 gennaio, a “Quelli che il calcio”, su Rai2 alle ore 14, sono popolarissimi. Ecco annunciati il campione Jury Chechi e il bomber della nazionale delle notti magiche di Italia 90 Totò Schillaci.

Mia, Luca e Paolo chiederanno al re degli anelli una dura prova: una dimostrazione di allenamento in studio. Pesante anche la prova che verrà chiesta all'ex attaccante: un quiz sulle conoscenze calcistiche esaminato (si può capire come) da Nino Frassica, che parlerà anche della sua nuova opera umoristica, “Vipp”.

Fra gli ospiti anche Cristina Parodi che parlerà del suo libro “E vissero tutti felici e contenti?”. Completeranno il parterre di ospiti l’atalantino Omar Fantini, Adriano Panatta. Enrico Lucci farà visita a una delle coppie più famose e affiatate della televisione: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e, in vista delle Olimpiadi di Tokyo, Francesca Brienza e il Signor Opisso di Enzo Paci saranno a Fabriano, dove si sta allenando Milena Baldassarri, che rappresenterà il nostro Paese nella ginnastica ritmica.

Ubaldo Pantani interpreterà Rocco Casalino, portavoce del premier dimissionario, e l’allenatore del Milan Stefano Pioli. A questi - annuncia la Rai in una nota relativa alla trasmissione - si aggiungeranno gli inediti teaser del suo Sigfrido Ranucci. Barbara Foria sarà Serena Bortone, conduttrice di Rai1, mentre sotto le spoglie di un misterioso ed esilarante cantante mascherato si nasconderà Brenda Lodigiani. Lo scrittore Gustavo delle Noci di Toni Bonji citerà, ancora una volta, demenziali passi delle sue opere. All’anticipo fra Atalanta e Lazio, commentato da Bergamo dalla moglie di Duvan Zapata, Diana Montano, e dall’ex schermidore Stefano Pantano, seguiranno due incontri: Crotone-Genoa con il cantante Marcello Cirillo e l’ex grifone Claudio Onofri; e Cagliari-Sassuolo con le fidanzate di Giovanni Simeone, Giulia Coppini, e di Federico Peluso, Sara Piccinini. Un programma per gli amanti dello sport certo, ma di intrattenimento per tutti.

