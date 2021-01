Mario Biondi, nove figli con tre donne: la seconda moglie è la modella Giorgia Albarello. Ora di nuovo papà con la terza compagna

31 gennaio 2021 a

Mario Biondi ha festeggiato giovedì i suoi 50 anni regalandosi un nuovo album "Dare". Il cantante, noto al grande pubblico per il successo del 2004 con "This is what you are", sarà ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi, 31 gennaio, su Rai 1, come annunciato anche sul suo profilo Twitter.

Il cantante nato a Catania, soprannominato il "Barry White" italiano, per il timbro profondo della sua voce, ha nove figli: sette avuti dalle due prime mogli e due dalla terza compagna. I primi sei li ha avuti dal primo matrimonio con Monica Farina: si tratta di Marzio, Zoe, Marica, Louis Mario, Ray e Chiara. Dopo di lei ha sposato come seconda moglie la modella Giorgia Albarello, terza al concorso Miss Italia 2007. Con lei ha avuto Mia, nel 2015. Ma la loro storia d'amore è durata poco e nel 2016 ha avuto un altro figlio, Mil, con la terza compagna, di cui non ha divulgato l'identità. E ora da lei è arrivata Matilde, la nona della famiglia di Biondi, il cui vero cognome è Ranno. Il cantante, che ha già nove album al suo attivo, ha sempre sottolineato l'importanza della famiglia, oltre che del lavoro e della sua innegabile passione per la musica.

Poco tempo fa ha svelato un aneddoto: "I miei figli sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto: li guardo, li osservo e aspetto. Poi iniziano a chiedermi, ma questa canzone è nuova? E mi domandano con chi l’ho suonata, dove l’ho registrata: quando cominciano le domande, significa che ha suscitato interesse”. Giovedì, nel giorno del suo 50esimo compleanno, ha ricevuto gli auguri di Renato Zero, Sarah Jane Morris, Gigi D’Alessio, Roby Facchinetti, Nina Zilli, Il Volo, Nek, Red Canzian, Al Bano. Parlando del suo ultimo lavoro, ha spiegato: "Dare è un’attitudine oltre che una scelta di vita. Festeggiare i miei cinquant’anni è un’emozione che mi pervade l’anima e domani esce questo mio nuovo album".

