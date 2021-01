Barbara d'Urso, gli ospiti di Domenica Live e Non è la d'Urso: da Dora Moroni e Christian fino a Walter Zenga. Anche rivelazioni choc

31 gennaio 2021 a

Non c'è domenica su Canale5 senza Barbara d'Urso e i due appuntamenti in onda oggi, domenica 31 gennaio 2021, e di questa sera annunciati da Barbara avranno ospiti che fanno discutere e le cui storie sono destinate a interessare i telespettatori.

Eccoci quindi e due nuove puntata di Domenica Live e Live non è la d'Urso. La conduttrice gli ospiti li annuncia nel corso della trasmissione del venerdì di Pomeriggio 5 quindi si possono dare della anticipazioni a partire dal programma Domenica Live che parte alle ore 17.15 sulla rete ammiraglia Mediaset.

La stessa Barbara d’Urso ha svelato tutti gli ospiti. Venerdì scorso la conduttrice ha dapprima mostrato una busta, asserendo che ci sono documenti importanti che riguardano i figli segreti di Claudio Villa. E poi a Domenica Live ci sarà anche Arianna David, la quale ha recentemente attaccato Antonella Elia per le battute fatte nei confronti di Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip.

Tra gli ospiti di Domenica Live è stato annunciato Ivano Michetti dei Cugini di Campagna, che ha avuto un ictus. Barbara a Pomeriggio 5 ha detto che "ha avuto un ictus ed è stato in coma due settimane. Lo hanno operato al cuore, però si collegherà con noi domenica. Nessuno sa che è stato così male…” Barbara d’Urso ha anche annunciato che a Domenica Live ci saranno Dora Moroni e Christian, i quali torneranno in studio dopo la puntata della scorsa settimana.

Quindi la conduttrice ha dato anche le anticipazioni di Live Non è la d’Urso che va in onda in prima serata. Ci sarà in studio Walter Zenga, il quale affronterà le cinque temibili sfere: “Non faccio in tempo a mandarvi il promo però vi anticipo che ci sarà Walter Zenga, sarà in diretta da noi…”, ha detto d'Urso venerdì scorso presentando l'ex portiere e allenatore.

