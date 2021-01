Fiorella Mannoia, matrimonio con Carlo Di Francesco: le pubblicazioni di nozze. La cantante si sposa

31 gennaio 2021 a

Matrimonio alle porte per Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco. La coppia si sposa e non è il solito gossip anche se evitabilmente finisce per scatenarlo. Almeno a vedere le carte. E' infatti il settimanale Di Più, a rendere note le pubblicazioni di matrimonio che sono state affisse nei giorni scorsi. La città di lui è Avezzano e secondo la fonte sono state esposte lì. Sono invece state esposte a Roma, la città della popolare cantante, per Fiorella Mannoia.

La notizia è una vera e propria bomba. A più riprese, nonostante le frequenti domande, la cantante aveva detto o comunque fatto capire che le nozze non erano nei suoi programmi. Ora c'è stata invece la svolta. La coppia è davvero solida, per quanto riservata e adesso ci sarebbero le nozze. Fiorella ha 66 anni e Carlo 40. Stanno insieme da circa 14 anni. La notizia che è stata pubblicata ieri al momento non ha trovato replica da parte dei diretti interessati.

In un’intervista di qualche tempo fa che è stata riportata da ilsussidiario.net, la nota cantante romana, proprio in merito al compagno e alla differenza di età fra i due, aveva dichiarato: “Tra noi due il più vecchio è proprio Carlo. Io sono molto più matta: lui è posato. – e ancora – Siamo complementari: è questo il segreto della nostra unione. Insieme condividiamo l’amore per la musica e la fotografia”. Il loro è un rapporto molto solido, anche perché i due condividono non solo la vita privata ma anche quella professionale, visto che Francesco è un produttore musicale. Adesso il matrimonio, una scelta che arriva dopo altri successi di Fiorella anche in tv e a una consolidata popolarità. La notizia infatti, non è certo sfuggita ai fan della cantante, innamorati delle sue canzoni senza tempo e dalla sua abilità e professionalità nel presentare i programmi come "La musica che gira intorno" di recente passato in Rai.

