Alessandra Martines, due amori uno l'opposto dell'altro e la dolorosa fine dei matrimoni

E' sicuramente tra le donne che hanno lasciato e continuano a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo. E oggi, domenica 31 gennaio, Mara Venier la intervisterà nel corso di Domenica In. Classe 1963, segno zodiacale Vergine, attrice e ballerina, lei è Alessandra Martines. Nasce a Roma il 19 settembre 1963, ma a soli cinque anni lascia la capitale e si trasferisce in Francia. Dopo aver frequentato il Conservatorio nazionale superiore di musica e danza di Parigi, studia solfeggio, storia e teoria di danza e musica, poi danza classica. Dopo la lunga parentesi francese si sposta negli Stati Uniti, per poi tornare in Italia.

Spostamenti legati sempre al mondo della danza. Il 1985 è un anno molto particolare per lei perché va oltre nel mondo dello spettacolo: inizia a lavorare anche al cinema e in televisione e non mancano nemmeno le esperienze teatrali. Insomma una carriera intensa e in un mondo complesso come quello dello spettacolo dove non si fa mancare nemmeno gli spot, la scrittura di un libro e una canzone. E proprio una pubblicità segna la sua vita sentimentale. Incontra il regista francese Claude Lelouch che la scrittura prima per il video promozionale per un profumo, poi le offre svariati ruoli nei suoi film. Tra i due scocca l'amore nonostante la differenza d'età: Lelouch è del 1937, ha 26 anni più di lei.

Si sposano nel 1995 e il matrimonio va avanti fino al 2008 quando le loro strade sentimentali si dividono. Ad unirli resta la figlia Stella, nata nel 1998. Alessandra Martines sempre nel 2008 si innamora di nuovo, stavolta dell'attore francese Cyril Descours. Ancora un matrimonio e nel 2012 nasce Hugo. Nel 2017 finisce anche questo importante legame che dal punto di vista dell'età è molto diverso rispetto al primo, visto che stavolta è lei ad avere molti anni meno: venti. Oggi si racconta senza veli a Mara Venier.

