Kabir Bedi, il leggendario Sandokan: età, matrimoni, figli e amori

31 gennaio 2021 a

a

a

Kabir Bedi, attore indiano noto al grande pubblico italiano per aver interpretato Sandokan nell'omonimo sceneggiato televisivo, è uno degli ospiti di Mara Venier nella puntata del 31 gennaio di Domenica In. L'attore, nato a Lahore, in India, è stato in seguito naturalizzato italiano: lo scorso 16 gennaio ha compiuto 75 anni, un'età che si porta ancora benissimo grazie alla sua forma fisica invidiabile.

Il suo più grande successo è stato appunto quello nei panni del protagonista dei romanzi di Emilio Salgari, girato nel 1976 con la regia di Sergio Sollima. Negli anni seguenti, invece, a parte alcuni ruoli minori in film che non hanno tuttavia "sfondato" al botteghino e partecipazioni a mini serie televisive (I misteri della giungla nera, Il principe del deserto, la quinta stagione di Un medico in famiglia) e la partecipazione come concorrente (nel 2004) a L'isola dei famosi, è stato impegnato in una trentina di film di Bollywood, produzioni che caratterizzano prevalentemente il mercato indiano.

Ornella Vanoni, Antonella Clerici e Caterina Balivo si raccontano a Domenica In

La sua vita privata, un po' come per Sandokan, è stata piuttosto movimentata tra matrimoni, figli avuti con diverse donne e altri amori. Nel 1968, a 22 anni, si è sposato con Protima Bedi, da cui ha avuto due figli; il matrimonio, tuttavia, è durato solo cinque anni. Dopo di lei, nel 1979, si è sposato con Susan Humphreys: da questo matrimonio è nato un figlio, Adam, che ha intrapreso la carriera di attore, esordendo anche in una produzione di Hollywood. In seguito si è sposato con Nikki Vijaykar, da cui ha poi divorziato, per iniziare una relazione con Parveen Dusanj nel 2006. Dieci anni dopo l'ha sposata, il 15 gennaio, esattamente un giorno prima del suo compleanno. Oggi, come detto, sarà ospite di Mara Venier in una puntata dove ci saranno anche Ornella Vanoni, Antonella Clerici, Caterina Balivo e Mario Biondi.

Caterina Balivo giudice del "Cantate Mascherato: l'amore per Guido Maria e i due figli. La carriera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.