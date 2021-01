Antonella Clerici, l'amore per la figlia Malle. Due matrimoni, la relazione con Giletti e ora Garrone

30 gennaio 2021 a

Antonella Clerici ospite di Domenica In, oggi 31 gennaio 2021. La conduttrice di "E' sempre mezzogiorno" sarà intervistata da Mara Venier.

Lunga la carriera della conduttrice di Legnano, classe 1963, che riscuote successo all'inizio nelle trasmissioni sportive durante gli anni Novanta (Dribbling, Domenica Sprint e La Domenica Sportiva). Dopo aver fatto parte del cast di Domenica In, diventa beniamina del pubblico Rai conducendo La prova del cuoco per sedici anni. Nel frattempo conduce due volte il Festival di Sanremo, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, il remake di Portobello, lo Zecchino d'Oro e The Voice Senior.

Vita sentimentale ricca e rocambolesca quella di Antonella Clerici. Nel 1989 si sposa a Legnano con Giuseppe Motta (ex giocatore di pallacanestro), ma nel 1991 la coppia si separa rimanendo comunque in buoni rapporti. La conduttrice poi si lega a Massimo Giletti, un amore breva ma intenso quello con l'attuale giornalista e conduttore di Non è l'Arena su La7. Successivamente arriva la relazione con Sergio Cossa, produttore discografico, per una passione travolgente con annesso matrimonio nel 2000 a New York nonostante la differenza di 23 anni tra i due. Tre anni dopo la coppia si dice addio. La storia tra due considerato diversi tira e molla è durata circa dieci anni come ha rivelato la conduttrice. Dopo la fine del secondo matrimonio la conduttrice è stata fidanzata per circa tre anni con Paolo Percivale, un ufficiale di marina militare. Nel 2007 conosce Eddy Martens con cui vive una bellissima storia d’amore. Una relazione importante suggellata dalla nascita di una splendida bambina nel 2009: Maelle. La coppia è stata per anni una delle più seguite e ricercate dai paparazzi complice la curiosità enorme da parte del pubblico. Il loro amore è durato all’incirca dieci anni, ma nel 2016 la coppia ha deciso di lasciarsi. “Siamo il giorno e la notte” ha dichiarato alla stampa la conduttrice raccontando alcuni retroscena della loro relazione. Dalla scorsa estate Clerici ha una relazione con Vittorio Garrone, proprietario della Erg.

