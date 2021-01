Domenica In, anticipazioni 31 gennaio ospiti Mara Venier: Ornella Vanoni, Antonella Clerici e Caterina Balivo

30 gennaio 2021 a

Consueto appuntamento, oggi domenica 31 gennaio 2021, con Domenica In la trasmissione condotta da Mara Venier in onda su Rai1 a partire dalle ore 14 dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Tanti gli argomenti e gli ospiti in studio o in collegamento. A iniziare da Ornella Vanoni che aprirà il pomeriggio con un'ampia intervista che ripercorrerà la sua lunga e proficua carriera e i successi discografici. Con una incursione anche nella sua vita sentimentale. Oltre alla cantante, l'artista milanese ha compiuto 86 anni lo scorso settembre, ci saranno altri personaggi interessanti.

A iniziare da Antonella Clerici dalla sua casa in provincia di Alessandria dialogherà con Mara sul successo del suo nuovo programma "È sempre Mezzogiorno" in onda dal liunedì al venerdi su Rai1 prima del telegiornale e racconterà del felice momento che sta vivendo con il suo compagno Vittorio. Poi Caterina Balivo, giudice della seconda edizione de ‘Il Cantante Mascherato’, protagonista di una ampia intervista tra carriera e vita privata, e tornata in tv proprio venerdi. Inoltre Mario Biondi, presenterà il suo ultimo singolo "Cantaloupe Island" che fa parte del nuovo album "Dare" in uscita in questi giorni.

Poi non mancherà il consueto spazio dedicato all'attualità alla campagna di vaccinazione: Mara Venier è in prima fila per sensibilizzare il pubblico televisivo. Ci sarà come ospite il professor Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute per l’emergenza Covid, il professor Luca Richeldi, pneumologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico, il giornalista Roberto Poletti. Mara non si tirerà indietro con le sue domande sull'attualità e su quelle riguardanti proprio i vaccini in base alle ultime notizie sul Covid. Ma non è finita qui: la conduttrice veneziana parlerà anche con il celebre attore Kabir Bedi (in collegamento dall’India e che ha appena compiuto 75 anni) e l'artista Alessandra Martines (in collegamento da Parigi).

