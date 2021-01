Gianni Morandi: il vero nome, i due matrimoni, i figli e il dramma di Serena

30 gennaio 2021 a

Gianni Morandi ospite di C’è Posta per Te, la trasmissione di Canale5 in onda il sabato sera - oggi 30 gennaio 2021 - e condotta da Maria De Filippi. C’è attesa per scoprire chi ha voluto Morandi al suo fianco per sorprendere una persona cara. Segutissimo sui social - vanta oltre un milione di followers - il cantante originario di Monghidoro ha pubblicato anche una foto per annunciare la sua presenza alla trasmissione Mediaset.

Pochi sanno che il vero nome di Morandi è Gian Luigi. Classe 1944 - ha 74 anni - il cantante bolognese oltre che talento musicale sin dagli esordi è stato anche un grande latin lover. Due i matrimoni (oltre a diversi flirt che gli sono stati attribuiti): dal 1966 al 1979 è stato sposato con Laura Efrikian mentre nel novembre del 2004 ha sposato Anna Dan. Da poco in tv l'attrice Paolo Pitagora ha svelato di una brevissima relazione avuta proprio con il Gianni nazionale mentre "giravano" un film.

Dal primo matrimonio sono nati tre figli: Serena (1967) morta poche ore dopo la nascita, Marco e Marianna. Quest’ultima si è poi unita in matrimonio con Biagio Antonacci e ha messo al mondo due talenti musicali. Giovanni, talentuoso cantante, e Paolo Antonacci, cantante e autore di grandi successi. Dal matrimonio con Anna Dan è nato il figlio Pietro anche lui artista. Uno dei sogni di Morandi, anzi progetti, è quello di tornare a Sanremo (a cui ha partecipato vincendolo anche nel 1987 con Tozzi e Ruggeri, ma anche presentato per un paio di edizioni tra l'altro con ottimi ascolti) proprio con qualcuno dei familiari. Non sarebbe la prima volta che uno dei grandi artisti italiani si presentasse al grande pubblico del festival in compagnia di un familiare, in questo caso uno dei figli o dei nipoti.

