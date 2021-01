L'Eredità, Rocco campione ma sconfitto alla Ghigliottina per colpa delle ruote

30 gennaio 2021 a

Rocco De Stefano si conferma uno dei concorrenti recenti più abili a L'Eredità, il quiz in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna nella fascia televisiva che precede il telegiornale serale. Lo studente universitario con la passione per la musica si laurea di nuovo campione nella puntata di sabato 30 gennaio 2021 superando nel triello Eleonora, a sua volta già vincitrice anche della Ghigliottina, e Andrea.

Rocco è il nuovo campione dell'Eredità ma alla ghigliottina è fatale "pomeriggio"

Rocco riesce a mettere insieme una cifra record: 250mila euro. Che però alla Ghigliottina non riesce a difendere presentandosi alla soluzione finale con 62.500 euro. Le parole da "legare" sono casa, orologio, tutte, mobile e tre. Il concorrente pensa di risolvere il quiz con la parola ore, ma quella giusta gliela rivela Insinna ed è ruote. Peccato, ma Rocco tornerà a difendere il titolo -sfiorato lo scorso 28 gennaio quando non riuscì poi ad aggiudicarsi 20mila euro - e provare un altro assalto alla Ghigliottina.

Il quiz di Rai1 è uno dei più seguiti di questa fascia oraria, così come Caduta Libera su Canale 5. Due grandi conduttori, Flavio Insinna e Gerry Scotti, amati dal pubblico anche se il primo è stato qualche volta protagonista di scivoloni e piccole gaffe che hanno generato polemiche (come quando ci fu il fuori onda in cui dava degli "ignoranti" ai concorrenti o il caso in cui sbagliò alcune risposte), che il secondo è invece riuscito a limitare nella sua carriera ormai decennale. Tra i momenti più seguiti e intensi dei due giochi ci sono, ovviamente, la ghigliottina su Rai1 e i "Dieci passi" su Canale 5. Anche perché si svolgono in pochi, concitati minuti e prima della messa in onda dei tg serali. Momenti in cui il pubblico si immedesima nei concorrenti cercando di indovinare la parola vincente. Molti di loro sono anche attivissimi sui social.

