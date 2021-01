Striscia la notizia, morto Matteo Troiano. Ezio Greggio: "Addio Pavarotto"

30 gennaio 2021 a

a

a

Addio a Pavarotto, il cantante stonato che è stato più volte protagonista a striscia la notizia. Pavarotto, vero nome Matteo Troiano, è morto il 30 gennaio. A darne notizia Enzio Greggio con un Tweet: "E’ mancato Matteo Troiano, il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato 'Pavarotto'. Fece tante ospitate a Striscia e a Veline. Oltre che un personaggio divertente era un signore ironico, educato, simpatico. Ciao Matteo”.Matteo Troiano aveva 78 anni ed era stato conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la partecipazione ai programmi di Antonio Ricci. Aveva iniziato la sua carriera artistica suonando la fisarmonica. Poi scoprì il suo talento di "cantante stonato" ed iniziò a far ridere nelle tv locali fino a che non lo ha notato Ricci che lo ha fatto partecipare, oltre che a "Striscia la notizia" anche a "Paperissima" e "Veline".

Originariamente era ospite di Striscia la notizia solo nel periodo in cui si svolge il Festival di Sanremo ed era protagonista della rubrica dedicata Dietro le quinte maledette; la sua "specialità" è quella di travestirsi in modo alquanto improbabile ed esagerato come dei personaggi famosi e cercare di cantare delle canzoni. La particolarità del Maestro Pavarotto effettuava le sue performance in modo completamente stonato e rauco. Le esibizioni venivano interrotte in modo "traumatico" da Ezio Greggio, che gli spaccava in testa oggetti di vario genere, ovviamente finti e da scena, oppure gli lanciava dei gavettoni, per poi cacciarlo via.

Elisabetta Canalis, nuovo look con occhiali: poi la posa sexy davanti alla vetrina esalta il lato b | Foto

Negli anni ottanta partecipò come concorrente alla trasmissione televisiva di Antenna 3 Lombardia Circo Pomofiore, classificandosi al primo posto come "Cantante più stonato" per nove puntate consecutive. Nel 1988 Beppe Recchia, già regista di Drive In, lo volle come "ospite fisso" del programma di Canale 5 Odiens. E' apparso in due sit-com, Il mammo e Quei due sopra il varano con Enzo Iacchetti.

Alessandro Borghese beccato al volante con il cellulare da Striscia la Notizia. Per penitenza canta una canzone di Vasco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.