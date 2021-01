Licia Colò, il grande amore per Alessandro che ha cambiato la sua vita

30 gennaio 2021 a

Licia Colò è uno dei volti più amati della televisione italiana. Sempre sorridente, curiosa, affascinante, negli anni ha conquistato grande popolarità e affetto. Eden un pianeta da salvare, in onda il sabato su La7, è il suo ultimo programma di successo. E' nata il 7 luglio del 1962 e quindi quest'anno taglierà il traguardo di 59 anni. Oltre ad essere una nota e apprezzata conduttrice televisiva, è anche una autrice. Si è dedicata soprattutto all'ambiente. Non solo la natura, ma anche il mondo degli animali. I suoi format televisivi sono andati sempre molto bene.

Alla scoperta di Isola d'Elba, Molise e Senegal con Licia Colò e il suo Eden

E pensare che nel piccolo schermo aveva esordito nel 1983, quando aveva soltanto 21 anni: faceva l'annunciatrice su Italia 1. Poi l'esperienza accanto a Paolo Bonolis nella trasmissione Bim Bum Bam, molto apprezzata dai più giovani. Da quel momento in poi il grande salto verso il mondo della natura: L'Arca di Noè, La compagnia dei viaggiatori, Paese che vai, Geo & Geo, Alle falde del Kilimangiaro. Dopo la parentesi a Tv2000 con Il mondo insieme e Animali e animali, il ritorno in Rai e l'approdo a La7 per Eden un pianeta da salvare, iniziato a ottobre del 2019. E la vita privata? Licia Colò è stata legata con il tennista Nicola Pietrangeli, 29 anni più grande di lei e oggi 87enne. Poi si sono lasciati e nel 2004 si è sposata con Alessandro Antonino, pittore e conduttore televisivo. Insieme hanno avuto una figlia che hanno battezzato Liala.

Stavolta Licia Colò è più grande del suo uomo: ha undici anni di più. "Per me - ha dichiarato in una intervista all'Avvenire - è un giovane vecchio. Avevo una bimba da crescere, i miei genitori si sono ammalati gravemente e la mia carriera era incerta. Eppure lui era presente e mi ha sostenuto con forza e coraggio". Insomma un grande amore. Lui è del 1973, originario di Napoli, ha studiato all'Accademia delle Belle Arti, poi ha iniziato a dipingere e si occupa anche di televisione.

