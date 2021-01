Maddalena Corvaglia, addio ad Alessandro: è tornata single. Gli ex, il matrimonio officiato da Vasco e l'amore per Jamie

30 gennaio 2021 a

Torna in televisione Maddalena Corvaglia ospite su Rai1 di "Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)", la trasmissione di Carlo Conti. Si tratta della prima ospitata dopo che è tornata single: nelle scorse settimana la showgirl ha confessato su alcune riviste di essersi lasciata da Alessandro Viani. Alla base della rottura con l'immobiliarista alcune frizioni durante il lockdown con quarantena da separati.

"Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)" prova a regalare un bel regalo di nozze a una coppia di giovani fidanzati

Maddalena ha 41 anni ed è originaria di Presicce, nel Salento. Dopo aver partecipato nel 1997 a Miss Italia - vincendo il titolo di Miss Wella Umbria - deve il suo successo al casting per fare la velina bionda di Striscia la Notizia nel 1999. Per tre anni affianca Elisabetta Canalis, probabilmente la coppia di maggior successo del tg satirico. Dopo quella esperienza partecipa ad altre trasmissioni come Operazione Trionfo, Stranamore e La Domenica del Villaggio. Conduce Miss Muretto, posa nel 2007 per il calendario sexy della rivista Max. Opinionista negli anni di diversi programmi Mediaset, nel 2014 partecipa alla prima edizione del nuovo talent "Si può fare!" e vince. Per tre anni, dal 2016 al 2018, conduce Paperissima Sprint. Ha rifiutato di partecipare all'edizione in onda di Grande Fratello Vip 5.

La vita sentimentale: per cinque anni è stata la fidanzata di Enzo Iacchetti poi nel maggio 2011 sposa a Mirandola in Provincia di Modena, lo statunitense Stef Burns chitarrista della band di Vasco Rossi, dal quale ha avuto una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, nata il 28 settembre 2011. Il matrimonio è stato officiato dallo stesso rocker emiliano, la testimone di Maddalena è stata Elisabetta Canalis (per la quale sarà a sua volta testimone di nozze nel 2014) ma le due attualmente non si frequentano più anche se c'è mistero sui motivi del litigio. Nel 2017 Maddalena si separa, poi l'ultima relazione con Alessandro Viani, anche in questo caso finita.

