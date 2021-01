Stasera in tv 30 gennaio, su La7 torna Eden un pianeta da salvare: con Licia Colò alla scoperta di Isola d'Elba, Molise e Senegal

30 gennaio 2021 a

a

a

Stasera in tv, 30 gennaio, sulle frequenze televisive di La7, nuovo appuntamento con Eden un pianeta da salvare, il viaggio con Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del pianeta. Inizio alle ore 21.15 per una puntata che si annuncia particolarmente intensa per il ricco programma. Le tappe di questa sera sono l'Isola d'Elba, il Molise e il Senegal. All'Elba visita in particolare ai posti che ospitarono Napoleone Bonaparte che nell'isola trascorse l'esilio del 1814. Si parte dalla Madonna del Monte da dove si giunge sino al Picco dell'Aquila, il punto più alto.

"Parigi può attendere", il film che trae spunto dalla storia vera della regista Eleanor Coppola

E sarà proprio Napoleone, nel corso di una intervista impossibile, a svelare alcuni segreti di quella che fu la sua permanenza forzata. Poi la scoperta di Marciana Alta e della sua Fortezza Pisana che domina l'intera isola e da lì verso le miniere di ferro e Le Formiche della Zanca. Il programma farà un salto anche a Pianosa, un'isola che per oltre cento anni ha ospitato uno degli istituti carcerari più duri del nostro Paese. Qui negli anni Trenta fu rinchiuso anche Sandro Pertini, poi eletto presidente della Repubblica. Il carcere è stato chiuso da pochi anni. La puntata ospiterà inoltre un documentario che spiegherà ai telespettatori proprio come nascono le isole. Subito dopo un altro pezzo dell'Italia: il Molise. La piccola regione spesso è poco considerata eppure è ricca di tradizioni, storia, cultura e bellezze.

"Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)" prova a regalare un bel regalo di nozze a una coppia di giovani fidanzati

Dopo aver mostrato il lavoro di alcuni giovani che hanno rivitalizzato le ricchezze artistiche e naturali del territorio, Licia Colò punterà su alcuni dei borghi più belli della regione: da Civitacampomarano, divenuto famoso per il festival internazionale dei graffiti, a Borgo Tufi, piccolo paese che ha deciso di dedicarsi al turismo trasformandosi in un albergo diffuso. E ancora: Carpinone, conosciuto per la sua bellissima cascata. Sarà Termoli l'ultima tappa del tour in Molise. La parte finale del programma sarà dedicata al Senegal: sarà Mister Nat, alias Alessandro Antonino, marito di Licia Colò, ad accompagnare i telespettatori alla scoperta dell'isola di Gorre, in Senegal.

Sabrina Salerno e il manager manipolatore: "Mi ha rubato tanti soldi e mi controllava"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.