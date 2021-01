Stasera in tv, sabato 30 gennaio, Affari Tuoi Viva gli Sposi su Rai1. Gli ospiti di Carlo Conti

30 gennaio 2021 a

a

a

Stasera in tv, sabato 30 gennaio 2021, sesto appuntamento con "Affari Tuoi (Viva gli sposi!)" su Rai1 (dalle ore 20,35). Anche stavolta protagonista sarà una coppia che nel corso del programma cercherà di portare a casa, in vista del matrimonio, un bel regalo di nozze: provando a vincere il montepremi più alto, il "pacco" da 300mila euro.

Affari tuoi Viva gli sposi, sì di Noemi e Simone al Dottore: vincono 57.000 euro. Nel loro pacco ne avevano solo 5.000

Oltre ai fidanzati e al loro pacco, grandi protagonisti saranno i 10 testimoni, ospiti del programma: in veste di dame Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Eva Grimaldi, Juliana Moreira e Anna Tatangelo. I cavalieri invece saranno Giovanni Allevi (interpretato da Ubaldo Pantani), Massimo Ceccherini, Christian De Sica, Nino Frassica e Lillo. I vip saranno parte integrante dello spettacolo e interagiranno con la coppia, regalando anche divertenti momenti di intrattenimento. Su indicazione dei promessi sposi, apriranno via via i 20 pacchi contenenti i vari premi che, oltre a somme in gettoni d'oro, potranno anche riservare regali simbolici.

Ubaldo Pantani, il re degli imitatori. L'ex fidanzata è la collega Virginia Raffaele

Protagonista occulto della trasmissione condotta da Carlo Conti è il "dottore" con le sue diaboliche offerte, contro-offerte e "cambi", da accettare o meno. Non è facile comprendere la sua strategia: perfido o magnanimo? Generoso o crudele? Altro momento molto atteso è quello legato al pacco 'feeling'; si tratta di una serie di domande sulla storia personale dei fidanzati, i loro gusti e le loro abitudini. Se i due promessi risponderanno nello stesso modo ai quesiti posti, mostrandosi davvero affiatati, avranno la possibilità di aggiudicarsi fino a 10.000 euro, che si aggiungeranno alla eventuale vincita finale. Il gioco si concluderà quando la coppia scoprirà il premio contenuto nel proprio pacco. In quel momento si comprenderà quanto l'intuito e la fortuna avranno aiutato gli sposi a concretizzare il loro sogno nel modo migliore e progettare il matrimonio con un gruzzolo quanto più consistente possibile. Nell'ultima puntata Elena e Jacopo hanno vinto 33mila euro.

Elena e Jacopo vincono 33mila euro ad "Affari Tuoi - Viva gli Sposi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.