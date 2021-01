Francesca Costa, la mamma di Nicolò Zaniolo regina di Instagram: chi è

30 gennaio 2021 a

Una mamma capace di prendersi la ribalta dei social e del gossip a discato di un figlio calciatore famoso e impelagato in diatribe sentimentali. Può capitare. Anzi, è già successo. Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo calciatore della Roma e della Nazionale, alla ribalta del gossip per aver lasciato la storica fidanzata Sara Scaperrotta incinta per un presunto - fino a ora sempre smentito - flirt con la modella Madalina Ghenea, è infatti conosciutissima. Quasi più del figlio. Merito di un uso piuttosto disinvolto del profilo Instagram che usa per mettere in mostra un fisico da autentica pin up.

Francesca, 43 anni e originaria di La Spezia, è sposata con Igor Zaniolo ex calciatore con un passato da apprezzato attaccante tra Serie C e B (Spezia, Ternana, Cosenza, Salernitana, Genoa). La coppia ha due figli: Nicolò, attualmente positivo al Covid e in ripresa da un infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dai campi da diversi mesi, e Benedetta.

Sempre presente al fianco del figlio, da quando è esploso Nicolò - capace di arrivare sino alla Nazionale giocando 7 partite e segnando 2 gol - è esploso anche il suo profilo Instagram arrivato a quasi 400mila followers e costantemente aggiornato con foto che, spesso, mettono in evidenza il fisico e le sue forme. Noi si è poi tirata indietro quando le telecamere si sono presentate davanti a lei: quelle di Striscia la Notizia, de Le Iene. In più si è infilata nella polemica tra il figlio e l'ex fidanzata, a sua volta difesa dai familiari. Interviste, post pepati, non si è fatta mancare niente la bella Francesca. D'altronde per amore di un figlio questo e altro. Stasera l'ospitata a "C'è posta per te" la trasmissione di Maria De Filippi su Canale5. Anche lei - come abbiamo raccontato - è famosa. Forse più del figlio.

