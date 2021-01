Sabrina Salerno e il manager manipolatore: "Mi ha rubato tanti soldi e mi controllava"

30 gennaio 2021 a

Sabrina Salerno manipolata all'inizio della sua carriera. Lo ha raccontato la stessa show girl ospite a Verissimo, la trasmissione del pomeriggio di Canale5. "A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Non si dovrebbe parlare male di chi non c’è più, ma non posso perdonarlo perché non ha giustificazioni per il male che mi ha fatto" ha svelato a un'incredula Silvia Toffanin.

L'uomo era un manager, che guadagnava dai proventi della Salerno: "Mi ha rubato tanti soldi. Inoltre a me non mi ha fatto avances sessuali, ma credo che abbia abusato di altre ragazze". Un autentico tunnel di negatività da cui ne è uscita. "Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo fare niente. Per lui ero la sua creatura e dovevo fare quello che mi diceva. Poi, a 24 anni, grazie anche all’aiuto degli avvocati, sono riuscita a liberarmi di lui".

Non è stato l'unico problema in carriera dell'affascinante Sabrina: "Mi hanno rubato le foto dal mio profilo e le hanno postate su un social russo che non conoscevo. Poi hanno preso anche le foto di mio figlio e hanno scritto delle frasi molto volgari, lasciando intendere che io avessi dei rapporti speciali con lui, che tra l’altro è ancora minorenne. Solo una mente malata può arrivare a fare una mostruosità del genere. Sono andata alla polizia postale per cercare di recuperare l’identità di questa persona. Spero di poterla denunciare anche se questo social risponde in modo evasivo alla polizia: speriamo si risolva tutto il prima possibile". Sabrina Salerno - che con le sue canzoni ha avuto un grandissimo successo internazionale negli anni Ottanta e Novanta, da Boys a Sexy Girl - è sposata dal 2006 con Enrico Monti, ma i due si conoscono da 25 anni, e hanno un figlio che si chiama Luca Maria.

