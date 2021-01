Zaniolo, Madalina Ghenea e l'ex Sara Scaperrotta: il calciatore della Roma travolto dal gossip sta recuperando dall'infortunio al ginocchio

30 gennaio 2021 a

Grande colpo di Maria De Filippi che stasera in tv, durante la puntata di C'è posta te di oggi sabato 30 gennaio 2021, avrà tra i suoi ospiti Nicolò Zaniolo e sua mamma Francesca Costa. Il centrocampista della Roma e della Nazionale sta lavorando sodo per cercare di recuperare al più presto e in maniera compiuta da secondo infortunio ai legamenti crociati del ginocchio. In questo momento è positivo al Covid ma la puntata è stata registrata diversi mesi fa.

C'è posta per te, Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa ospiti di Maria De Filippi con Gianni Morandi | Video

Nelle settimane scorse Zaniolo è stato grande protagonista nel gossip. Nicolò ha infatti lasciato la storica fidanzata Sara Scaperrotta - da cui aspetta però un figlio - e ci sarebbe un flirt con la modella Madalina Ghenea, anche se la bella rumena ha più volte smentito. Nicolò è nato a Massa ed è figlio d'arte perché il padre Igor è stato un attaccante molto apprezzato in Serie C e B (ha giocato e segnato per Spezia, Ternana, Cosenza, Salernitana e Genoa). Zaniolo jr è cresciuto nei settori giovanili di Genoa prima e Fiorentina poi l'esordio nei professionisti con l'Entella, il tesseramento con l'Inter e il passaggio alla Roma. Sino alla maglia della Nazionale: 7 presenze e 2 gol.

Madalina Ghenea, tutti i suoi amori e il gossip con Zaniolo. L'ultima smentita: "Non sono fidanzata"

I due recenti infortuni alle ginocchia hanno bloccato la sua ascesa nel grande calcio mentre è diventato protagonista del gossip sino a esserne travolto. La sua ex lo ha cancellato dai social togliendo ogni foto che lo ritraevano con lui. Sara, giovane influencer romana con oltre 120mila followers su Instagram, ha 22 anni ed è iscritta a La Sapienza di Roma (corso di studio di Scienze della Moda e del Costume). Dall'altra parte Madalina nega qualsiasi tipo di relazione con il calciatore, anche in maniera ufficiale con post sui social anche se ha raccontato di averlo conosciuto e di averlo trovato simpatico e affettuoso.

Zaniolo, altra tegola: il talento della Roma positivo al Covid: "Non ho sintomi, tiferò per i miei compagni da casa" | Foto

