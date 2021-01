Amici 2021, Arianna eliminata. La rabbia dei fans sui social: "Sfida pilotata, colpa di Rudy Zerbi"

30 gennaio 2021 a

Arianna Gianfelici fuori dalla scuola di Amici. La giovane cantante di Fabrica di Roma (Viterbo) ha perso la sfida contro elisabetta e dunque è stata eliminata. Un esito, tuttavia, che sta facendo discutere. I fans della cantante seguita da Arisa, che è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione, si stanno ribellando sui social. "Ragazzi è stata una sfida secondo me pilotata", "Adesso Rudy Zerbi sarà contento".

E' solo un assaggio dei commenti che stanno circolando sui vari gruppi Facebook, Twitter e Instagram. Sul seguitissimo gruppo Arianna Gianfelici Fans Club (Amici) gli utenti si stanno scatenando criticando aspramente il verdetto. "Arianna si è mangiata letteralmente il palco ed è stata di gran lunga superiore alla sfidante, ha emozionato tanto e di più della sfidante Elisabetta, ed è stata mandata pure via, Assurdo", scrive uno dei fans che invoca addirittura un ricorso. "Mi dispiace tantissimo per Arianna, Rudy Zerbi la voleva fuori a tutti i costi e c'è riuscito. Arianna fuori da Amici farà tantissima strada ne sono sicurissimo", scrive un altro dei membri del gruppo.

Arianna perde la sfida e lascia Amici. Clamorosa eliminazione

I fans ce l'hanno in primo luogo con Rudy Zerbi che ha voluto la sfida contro Elisabetta che ha avuto la meglio contro la giovane di Fabrica di Roma. Il rapporto con l'insegnante, infatti, non è mai decollato. Fu proprio Zerbi a scegliere Arianna durante le selezioni ed è stato lui a seguirla nelle prime settimane nella scuola. Tuttavia, fin dal principio il docente ha criticato l'atteggiamento di Arianna nello studio e arrivò a congelare la sua felpa per diverse settimane. Tanto che Arianna dopo un po' accettò si passare con Arisa. Tuttavia anche con la nuova insegnante, seppur il rapporto era migliore, Arianna si è ritrovata quasi sempre in sfida. L'ultima, quella che oggi, 30 gennaio, le è stata fatale è stata chiesta proprio da Zerbi.

