Elisabetta Gregoraci, il legame con la sorella Marzia e il dolore per la perdita della madre

Sono legatissime anche se nella vita hanno preso strade diverse. Elisabetta Gregoraci e la sorella Marzia, di due anni più giovane, hanno un rapporto solidissimo. Provenienti da Soverato, nel reggino, si sono unite ancora di più nel 2010 dopo la morte della loro madre a causa di un tumore. Anche Marzia ha provato la strada del mondo dello spettacolo, ma ha avuto meno fortuna della sorella maggiore. Oggi le due hanno un rapporto di grande intimità e a unirle ancora di più sono i loro figli: Nathan Falco, figlio di Elisabetta nato dalla relazione finita con Flavio Briatore, Gabriel e Ginevra, figli di Marzia. I cuginetti sono uniti come le loro mamme.

La sorella minore di Elisabetta Gregoraci è sposata con Antonio Scaramuzzino e vive a Roma. Come la sorella maggiore è molto religiosa e insieme sono state in pellegrinaggio a Medjugorje. Era infatti il 2008, quando per un breve periodo anche la sorella di Elisabetta Gregoraci fece parte del cast di un programma televisivo. Affiancò infatti a Retequattro Emilio Fede nelle vesti di meteorina all’interno dell’approfondimento dei Tg4.

Oggi, 30 gennaio, le due sorelle saranno ospiti di Verissimo il salotto condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 in onda alle 16. Durante la puntata, è stato anticipato, Elisabetta Gregoraci parlerà dell'intervento chirurgico che ha dovuto subire dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Infatti poco dopo essere uscita dal reality ha scoperto, durante una visita ginecologica, di avere un polipo all'utero. E' stato necessario un intervento per rimuoverlo. Oggi Elisabetta ne parla tranquillamente ma per lei sono stati giorni estremamente duri. Infatti il pensiero è andato alla madre che non è riuscita a sconfiggere il tumore e che si è spenta nel 2010. Un dramma che, come detto, ha legato ancora di più le due sorelle che sono sempre di più una cosa sola.

