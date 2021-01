Patrizia Mirigliani e la denuncia al figlio per salvarlo dalla droga. Drammatica confessione

30 gennaio 2021 a

a

a

Patrizia Mirigliani e il suo dolore privato. La patron di Miss Italia svela particolari inediti, e drammatici, della sua esistenza. Di solito in televisione siamo abituati a vederla sorridente e disponibile insieme alle miss, ma la vita di tutti i giorni gli ha riservato una dura realtà legata alla tossicodipendenza del figlio.

"Sono arrivata a denunciarlo per salvarlo dalla droga" ha confessato durante un'intervista a Verissimo. Un momento difficile, quello della tossicodipendenza del figlio, che l'ha messa a dura prova. Una battaglia, quella contro la droga, che è riuscita a vincere insieme al figlio e che oggi, dunque, ha deciso di raccontare. "Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio. Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze. Quando è arrivata la denuncia si è voluto vendicare raccontando tutto alla stampa oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito che per fare questo ero disperata", ha raccontato.

Elisabetta Gregoraci e Andrea Bocelli ospiti a Verissimo

"Sono stata una mamma che ha fatto tutto per lui. Credo che a piccoli passi ce la faremo", ha proseguito ripercorrendo il difficile cammino per portare il figlio fuori dal tunnel della dipendenza delle droghe. La notizia della denuncia al figlio ribalzò su tutti i giornali e fece scalpore. Oggi la patron del concorso di bellezza più famoso d'Italia ne parla apertamente invitando, in qualche modo, i genitori che sono nella sua stessa condizione a non cedere alla disperazione cercando di reagire anche con decisioni dure che, alla lunga, possono essere utili per risolvere il dramma della tossicodipendenza. "Spero che Nicola un giorno possa diventare per altri ragazzi, con lo stesso problema, un punto di riferimento”, ha concluso Patrizia Mirigliani.

Oggi, 30 gennaio, sarà ospite di Verissimo il salotto condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 alle 16.

Aperta inchiesta sulla morte della cagnolina di Andrea Bocelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.