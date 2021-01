Sabrina Salerno, l'amore per il marito Enrico Monti re della camicia

30 gennaio 2021 a

Chi è Sabrina Salerno, show girl icona degli anni '80, lo sanno tutti. Ma suo marito, invece, è rimasto sempre piuttosto nell'ombra. Si tratta dell'imprenditore Enrico Monti con il quale Sabrina Salerno si è sposata nel 2006 dopo una relazione durata anni. Infatti si sono conosciuti nel 1993.

Lei è una delle icone della musica italiana nel mondo. Pochi personaggi sono conosciuti fuori dalla Penisola come lei, e il suo fascino resta intatto anche passati i 50 anni. Per quanto riguarda il marito non è stato mai protagonista del gossip. Ha sempre voluto mantenere un basso profilo nella vita pubblica. Veneto, classe 1968, come la moglie, si occupa dell'azienda di famiglia, la Tessitura Monti fondata dal nonno Bruno nel 1911. Si tratta di un'eccellenza del made in Itali nel campo delle camicie. Nel 2008, l’uomo arriva ad avere un grande riconoscimento: la sua azienda è arrivata ad essere tra le prime 8 migliori in Italia.

Dalla loro unione è nato il figlio luca nel 2003. Attualmente abitano a Venezia. La cantante ha parlato della storia con Enrico Monti in un'intervista a Vanity Fair parlando degli alti e bassi tipici di ogni coppia: "Come hanno fatto a superare le avversità? Basando tutto su alcuni valori per loro importantissimi: onestà e moralità". I due, ha raccontato Sabrina Salerno, si sono conosciuti in una sala d'incisione. A unirli anche il grande amore per il figlio Luca Maria. “La gravidanza più bella della mia vita – aveva confessato la star di Sanremo -, ho mangiato come se non ci fosse un domani. È stato il periodo più sereno della mia vita. Era uno stato di estasi, è stato un figlio molto desiderato. La famiglia è quello che rimane, se non hai la salute e non hai l’amore sei rovinato anche con tutti i soldi del mondo”. La cantante sarà ospite oggi, 30 gennaio, di Verissimo il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin a partire dalle 16.

