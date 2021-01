Verissimo, Andrea Bocelli e Elisabetta Gregoraci con la sorella ospiti della puntata del 30 gennaio

30 gennaio 2021 a

Andrà in onda alle 16 del 30 gennaio la nuova puntata di Verissimo, il salotto condotto da Silvia Toffanin. Il primo ospite sarà Andrea Bocelli, il tenore che ha conquistato il mondo grazie alla sua voce. Poi spazio a Nek che racconterà il suo presente dopo l'incidente che ha avuto lo scorso novembre che gli ha causato una brutta ferita alla mano. Racconterà le sue condizioni attuali. Subito dopo spazio alla toccante testimonianza di Patrizia Mirigliani che racconterà la lotta contro la tossicodipendenza del figlio e gli anni difficili passati per aiutarlo e farlo uscire dal tunnel della droga. Poi spazio alle fiction con Matilde Gioli protagonista della fiction "Doc-Nelle tue mani" con Luca Argentero.

Successivamente spazio all'ex concorrente del Grande Fratello Elisabetta Gregoraci che sarà in studio con la sorella Marzia. Secondo le anticipazioni che sono circolate sul web nelle ultime ore ha parlato di un'operazione per rimuovere un polipo all'utero che ha subito non appena ha lasciato la casa più spiata d'Italia. Secondo quanto riporta Libero Quotidiano lo ha scoperto durante una visita di controllo. Il ginecologo le ha dunque consigliato l'inytervento chirugico che è stato portato a termine con successo. Durante la puntata di Verissimo ci sarà la confessione: "Ho avuto paura", avrebbe detto l'ex moglie di Flavio Briatore ricordando quanto è accaduto alla madre che non è riuscita a sconfiggere un tumore ed è deceduta nel 2010.

L'ultima protagonista sarà Sabrina Salerno, sex symbol degli anni '80 che è stata vittima di una truffa sui social. Racconterà di un furto d'intentità che ha creatto grossi problemi a lei e al figlio. "“Mi hanno rubato le foto dal mio profilo e le hanno postate su un social russo che non conoscevo. Poi hanno preso anche le foto di mio figlio e hanno scritto delle frasi molto volgari, lasciando intendere che io avessi dei rapporti speciali con lui, che tra l’altro è ancora minorenne.

