Tv Talk, oggi 30 gennaio puntatona su Rai 3: ecco tutti gli ospiti

30 gennaio 2021 a

a

a

E' una puntata che si annuncia particolarmente intensa quella di Tv Talk prevista per oggi, sabato 30 gennaio. Il programma condotto da Massimo Bernardini mette al centro dell'attenzione dei suoi intensi dibattiti le trasmissioni, i personaggi tv e il dietro le quinte della televisione italiana. Ma spesso affronta anche temi legati agli altri mezzi di comunicazione di massa e ad aspetti soltanto apparentemente secondari.

Dalla Valle di Cadore al volo a bordo dell'Amx: il viaggio di Linea Bianca

Alle ore 15, puntuale come tutti i sabato, è facile che oggi affronterà le tematiche della settimana e non è escluso che si parli anche di politica e della crisi di governo che ha investito il Paese e ovviamente tutti gli organi di comunicazione e di informazione. Intanto sono stati annunciati in maniera ufficiale gli ospiti, attraverso i profili social ufficiali. Nella puntata di oggi, sabato 30 gennaio, parteciperanno il comico, attore, scrittore, conduttore Nino Frassica; la produttrice discografica, conduttrice e personaggio televisivo Mara Maionchi; Massimiliano Ossini, apprezzato conduttore di Linea Bianca e scrittore; Jonathan Kashanian, personaggio televisivo israeliano naturalizzato italiano; la giornalista e conduttrice Mia Ceran; l'attrice, scrittrice e doppiatrice Lella Costa.

Arianna perde la sfida e lascia Amici. Clamorosa eliminazione

Ma ci saranno anche il giornalista Francesco Giorgino, uno dei volti più apprezzati della Rai; il direttore del Tg1, Giuseppe Carboni; la giornalista e conduttrice Maria Cuffaro e Tommaso Labate, anche lui giornalista. Infine Riccardo Bocca, importante cronista de l'Espresso. Il profilo ufficiale Facebook promette che quella di oggi sarà una puntatona e di sicuro non mancheranno i temi, considerata l'intensa settimana che si avvia alla fine. Tv Talk ha abituato i suoi telespettatori a confronti intensi e dettagliati su tutti i temi televisivi, ma non solo. Nel corso degli anni si è occupato dei vari linguaggi, delle trasmissioni, delle battute, degli scivoloni. Insomma un programma che mette al centro dell'attenzione proprio la comunicazione e i risvolti che può avere, in particolare grazie al mezzo televisivo.

I ricordi più intimi di Carlo Verdone nell'ultimo libro "La carezza della memoria"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.