Linea Verde Life alla scoperta della Ciociaria. La strada pecora a quattro corna | Video

La Ciociaria protagonista della puntata di Linea Verde Life in onda sabato 30 gennaio alle 12.25 su Rai1 per raccontare le ricchezze di un territorio unico e poco conosciuto. Si partirà da Frosinone dove si andrà alla scoperta di diverse eccellenze tra le quali una raffineria degli olii esausti. Una struttura che porta a nuova vita questi scarti trasformandoli in combustibili e bitumi.

Poi una visita a Guarcino, un pittoresco paesino alle pendici dei Monti Ernici che si sta opponendo all’abbandono degli abitanti come accade purtroppo in molti centri minori italiani. E' in programma una passeggiata per il bosco intorno alla Certosa di Trisulti per scoprirne le antiche bellezze. La cittadina, che conserva nel centro storico elementi architettonici e decorativi tipicamente medioevali (portali, bifore e mura in pietra viva), è circondata da un territorio di notevole rilevanza turistica: alle sue spalle s'innalza il massiccio di Campo Catino, che ospita una stazione sciistica tra le più frequentate nel Lazio. Nei pressi del centro abitato si trova la fonte di Filette, le cui acque curative sono molto apprezzate.

Non mancheranno delle "incursioni" per scoprire le tradizioni degli allevamenti e delle culture del posto con la scoperta di una razza ovina davvero curiosa, la pecora quadricorna. Si tratta di una è una specie a rischio di erosione genetica segnalata dalla Regione Lazio. Gli allevamenti sono presenti appunto nel sud del Lazio. Da queste pecore si ricavano latte e carne di ottima qualità. L’ambiente di elezione è rimasto quello della zona di origine e di vicina diffusione. Ampia capacità di adattamento ai pascoli di alta quota. Non mancherà alla fine la ricerca dei prodotti gastronomici tipici di questa zona del Lazio con la scoperta dei piatti cucinati in queste terre dove non mancano, come detto, le eccellenze per cucinare delle prelibatezze uniche.

