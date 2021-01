Amici 2021, Arianna eliminata dopo aver perso la sfida con Elisabetta

30 gennaio 2021 a

Arianna lascia Amici. Almeno stando alle anticipazioni che circolano sul web nelle ultime ore. La giovane cantante originaria di Fabrica di Roma (Viterbo) ha perso la sfida che era stata richiesta dal suo ex insegnate Rudy Zerbi. La puntata è stata registrata venerdì 29 gennaio e il tutto andrà in onda nella puntata di sabato 30 gennaio alle 14.10 su Canale 5. Le anticipazioni arrivano dal sito Vicolo delle News. Arianna era stata messa in sfida da Rudy Zerbi che aveva deciso di far affrontare Elisabetta all'allieva di Arisa. La quarta sfida è stata fatale per la giovane.

Le due giovani cantanti si sono confrontate su due brani: "Questo piccolo grande amore" di Claudio Baglioni per Arianna Gianfelici e "Fiori rosa, fiori di pesco" per Elisabetta. Inoltre entrambe hanno eseguito "Torna a casa" dei Maneskin. Ha avuto la peggio, come detto, Arianna che dunque chiude qui la sua esperienza burrascosa nel talent di Maria De Filippi. La ventenne era stata scelta da Rudi Zerbi durante le selezioni. La ragazza ha alle spalle una storia difficile: il padre, suo grande fans, è deceduto nell'aprile del 2016 in un incidente di moto a Fabrica di Roma. Un dramma che colpì da vicino la ragazza e che l'ha spinta a inseguire con tutte le sue forze il sogno di diventare cantante.

Ma, come detto, la sua permanenza nella casetta non è stata mai tranquilla. Prima i provvedimenti disciplinari per non aver preso parte a delle lezioni, gli scontri con gli altri concorrenti, poi il limbo voluto dal suo ex insegnante Rudi Zerbi e il clamoroso passaggio con Arisa che ha sempre creduto in lei. Nelle ultime settimane è stata messa più volte alla prova con delle sfide difficili che tuttavia aveva superato sempre. Quella che andrà in onda oggi, sabato 30 gennaio, invece l'ha vista, secondo le anticipazioni soccombere. Era attesa anche un'altra sfida, quella di Evandro chiesta da Arisa. Ma la produzione, stando a quanto filtra, l'ha rimandata alla prossima settimana.

