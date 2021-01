Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga in lacrime dopo l'incontro con il padre Walter: "Ho apprezzato il gesto" | Video

30 gennaio 2021 a

a

a

Andrea Zenga in lacrime dopo l'incontro con il padre Walter nella casa del Grande Fratello Vip 5. Nelle scorse settimane il rapporto tra Andrea e l'Uomo Ragno, il portiere dell'Inter e della Nazionale degli anni '80 e '90, è stato più volte al centro della trasmissione più spiata d'Italia. Il giovane aveva lamentato un'assenza del padre dopo la rottura della relazione con la madre Roberta Termali. Dopo il "confronto" con il padre Andrea ha pianto durante il collegamento dal confessionale con lo studio. "Non è semplice". Alfonso Signorini ha provato a confortarlo: "Nessuno vuole ignorare la sofferenza, nessuno vuole ignorare il dolore che ognuno si porta da anni dentro e che tu fino ad oggi hai saputo controllare con grande equilibrio e, lasciamelo dire, virilità nel senso più nobile del termine. Da uomo proprio".

"I tuoi occhi che sono più vivi rispetto a tutte le settimane che hai passato nella casa, dimostrano che c'è un bisogno di verità, bisogno di un calore che finora ti era mancato. Guardiamo questo aspetto che è comunque positivo. Tuo padre poi lo conosci meglio di me, è uno sportivo, è un uomo che è abituato a gestire le sue emozioni. Non è un uomo freddo. E' un giocatore che sa come gestire la sua emotività e dunque credo che stasera, conoscendolo, abbia fatto un passo enorme".

Andrea, seppur provato, ha ammesso di aver "apprezzato più di quanto si vede" il gesto del padre che ha messo a nudo il suo rapporto con il figlio davanti a tutti. "Io ti aspetto, ci sono e ci sono sempre stato", ha detto l'ex portiere, oggi allenatore, ricordando al figlio che purtroppo indietro non si può tornare. Forse l'esperienza di Andrea dentro la casa più famosa e controllata d'Italia potrà aiutare i due a rimettere in piedi un rapporto. E ora tutti fanno il tifo per loro.

Grande Fratello Vip. Walter Zenga al figlio Andrea: "Quando esci ci vediamo e parliamo da uomo a uomo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.